Ticaret Bakanlığı’ndan Renault Mais’e ödül

Geleneksel Tüketici Ödülleri töreninde Renault MAİS Müşteri ve Şebeke Geliştirme Direktörü Hüseyin Yusufoğlu, “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma” ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın elinden aldı. Renault MAİS bu sene otomotiv sektöründe ödül alan tek firma oldu. Böylesine prestijli bir ödülü kazanmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Renault MAİS Müşteri ve Şebeke Geliştirme Direktörü Hüseyin Yusufoğlu, “Renault MAİS olarak, Renault markasının tüm dünyada geçerli standartlarını OYAK vizyonu ile bir araya getirerek müşteri memnuniyetini çalışma hayatımızın merkezi haline getirmiş durumdayız. Temel iş felsefemizi müşteri memnuniyeti üzerine inşa ederek, tüm faaliyetlerimizi kalite odaklı hizmet anlayışı ile her mecrada müşterilerimizle buluşturuyoruz. Müşterilerimizin markalarımızla ilişki kurduğu her temasta, %100 memnuniyeti sağlamak ve iz bırakan deneyimler yaşatmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bundan sonra da bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.