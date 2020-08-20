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Ekonomi Ticaret Bakanlığı’ndan “Kriminal Laboratuvar”
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı’ndan “Kriminal Laboratuvar”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri ve diğer kolluk birimlerinin hizmetine sunulmak üzere bakanlığın ilk tam teşekküllü ve modern “Kriminal Laboratuvarı”nın Ankara’da faaliyete başladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:04:00 -
Ticaret Bakanlığı’ndan “Kriminal Laboratuvar”

Laboratuvarın önemine dikkati çeken Pekcan, daha sonra parmak izi ve diğer izler, balistik, patlayıcı maddeler, moleküler genetik incelemeler gibi bölümlerin de hizmete gireceği bilgisini verdi. Pekcan, “Dünya örnekleriyle rekabet edebilir düzeydeki son teknoloji cihaz ve ekipmanlarla donatılan laboratuvarımız suç ve suç delillerinin incelenmesinde ve çözümlenmesinde önemli rol oynayacak” dedi.

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