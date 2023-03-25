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Ekonomi Ticaret Bakanlığından flaş karar! 6 ürün daha listede
Ekonomi

Ticaret Bakanlığından flaş karar! 6 ürün daha listede

Yeniakit Publisher
2023-03-25 14:30:00 -
Ticaret Bakanlığından flaş karar! 6 ürün daha listede

Süt ve krema, tereyağı, patates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, adi fasulye (beyaz fasulye dahil) ve kırmızı mercimek "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne eklendi.

İhracı kayda bağlı mallar listesine 6 tarım ürünü dahil edildi.

Ticaret Bakanlığının hazırladığı "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, süt ve krema, tereyağı, patates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, adi fasulye (beyaz fasulye dahil) ve kırmızı mercimek "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne eklendi.

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