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Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan et fiyatlarını düşürecek adım
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan et fiyatlarını düşürecek adım

Türkiye, et ihracatına kısıtlama getirdi. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ihracat yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 14:32:00 -
Ticaret Bakanlığı'ndan et fiyatlarını düşürecek adım

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, et fiyatlarındaki ani yükselişler nedeniyle et ihracatında durdurma kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı bir süre önce Tarım Bakanlığı'na bazı ürünlerin ihracatıyla ilgili düzenleme yapma yetkisi verdi.

Yetkinin ardından bakanlık et ürünleriyle ilgili düzenleme kararını Ticaret Bakanlığı'na bildirdi.

Söz konusu 3 yer dışındaki ülkelere büyükbaş, koyun ve keçi eti ihracatı ikinci bir karara kadar yapılmayacak.

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