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Teknoloji Ticaret Bakanlığından bilişime destek
Teknoloji

Ticaret Bakanlığından bilişime destek

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Bilişim Yıldızları Programı, yazılım sektöründe heyecan yarattı. Şartlara uyan firmalar ülke başına yıllık 100 milyon TL’yi bulan destek alabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 10:38:00 -
Ticaret Bakanlığından bilişime destek

E-Turquality Destek Paketi ile bilişim sektörünün ivmelenmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından özellikle teknoloji ihracatçısı üreticisi yazılım firmaları, oyun firmaları için destek paket olarak çıkartıldı. Dünya’da yüksek teknoloji ihracatında 750 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Çin zirvede bulunuyor. 2. sırada ise 350 milyar dolarlık payla Hong Kong, 180 milyar dolarla 3. sırada Almanya yer alıyor. Türkiye ise bu adımlarla ihracatını yükseltmeyi hedefliyor.

Yıllık 25 milyon TL’yi bulan destek paketleri firmalara sağlanacak. Sektör temsilcileri ihraç rakamlarının, yüksek teknolojili ürünlerle bilişim sektöründeki adımlarla artırılabileceğine dikkat çekiyor.

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