Ekonomi Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte başvuru tarihi ve şartları
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte başvuru tarihi ve şartları

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte başvuru tarihi ve şartları

Ticaret Bakanlığı 95 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık, toplamda 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel istihdam edecek. Adayların en çok merak ettiği Gümrük Muhafaza Memuru alımı dahil farklı kadrolar için başvurular 24 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Aranan şartlar ve tüm detaylar ilan metninde yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı'na 95 personel alımı müjdesi Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla kesinleşti. Bakanlık, kamu personel alımı kapsamında 65 sözleşmeli personel alımı ve 30 kadrolu personel alımı gerçekleştirecek. Başvuruların, e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden 24 Kasım'da başlayacağı bu önemli alımda; adaylar, başvuru tarihlerini ve şartlarını kontrol ederek başvurularını 5 Aralık tarihine kadar tamamlayabilir.

Yapılan açıklamalara göre, 32 gümrük muhafaza memuru, 7 mühendis, 8 büro personeli, 6 gemi adamı ve 12 destek personeli olmak üzere 65 sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek. .

BAŞVURULAR E DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Kadrolu personel kapsamında ise 18 memur, 10 mühendis ve 2 kimyager olmak üzere 30 kişi istihdam edilecek.

Adaylar, 24 Kasım-5 Aralık döneminde e-Devlet'ten (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

İlanda başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgeler ve alım süreçlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

