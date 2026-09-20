  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
20 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi Katil Netanyahu binlerce siyonist ile baskın düzenledi Siyonist sürüsü Filistinlilerin evlerini patlayıcılarla yıktı ABD’den dört ülkede güvenlik uyarısı: Gerilim hızla tırmanabilir Ankara’da kundaklama ve silahlı yaralama soruşturması: 5 şüpheli cezaevinde İsrail’e 2,8 milyar dolarlık silah satışını tek bir kişi bloke etti Yemen’den sert mesaj! Müzakere kozu değiliz İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler Suudi Arabistan’a saldırılarda Mekke İttifakı devreye girecek mi? Hakan Fidan: Biz sözümüzün eriyiz! Askeri ihtiyaçlara cevap vereceğiz Trump: Yalnızca yüksek IQ'lular başvursun! ABD Yapay Zeka Kuvvetlerini kuruyorum
Aktüel Ticaret Bakanlığı harekete geçti: iphone 18’de kasko tuzağı
Aktüel

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: iphone 18’de kasko tuzağı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: iphone 18’de kasko tuzağı

Apple’ın yeni modeli iPhone 18’i satın almak isteyen bazı tüketiciler, teknoloji marketlerinde telefonun kasko yaptırılması şartıyla satıldığını öne sürdü. Kasada karşılaştıkları uygulamaya tepki gösteren vatandaşlar, yaşadıkları durumu sosyal medya üzerinden gündeme taşıdı.

Apple’ın yeni modeli iPhone 18’i satın almak isteyen bazı tüketiciler, teknoloji marketlerinde telefonun kasko yaptırılması şartıyla satıldığını öne sürdü. Kasada karşılaştıkları uygulamaya tepki gösteren vatandaşlar, yaşadıkları durumu sosyal medya üzerinden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada yayılan “zorunlu kasko” şikayetlerinin ardından Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Bakanlık yetkilileri, ilgili iş yerinde denetim yapılacağını ve mevzuata aykırı bir uygulama tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.

 

"KASKO YAPTIRMAYANA iPHONE 18 YOK" İDDİASI

Yeni satışa çıkan iPhone 18 bazı teknoloji marketlerindeki satış uygulamasıyla gündeme geldi Sosyal medya kullanıcıları bazı satış yerlerinde yan ürün ekleme zorunluluğu konulmasının yasal olup olmadığını sorguladı.

Paylaşımlarda bazı kullanıcılar "iPhone 18 telefon satışında 'Kasko yaptırmak zorundasınız' şartı koşuluyor." ifadeleriyle yaşadıkları duruma tepki gösterdi. Şikayetlerin yayılması sonrası Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada iddiaların inceleneceğini belirtti.

 

"BİR MALIN SATIŞI BAŞKA MALIN ALINMASI ŞARTINA BAĞLANAMAZ"

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u hatırlatan Kaplan, "Bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz" hükmüne dikkat çekti.

Kaplan, paylaşıma söz konusu olan iş yeri hakkında Ticaret Bakanlığınca denetim gerçekleştirileceğini ve gerekirse yaptırım uygulanacağını belirterek haksız ticari uygulamalarla mücadelede kararlı olduklarının altını çizdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23