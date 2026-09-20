Ticaret Bakanlığı harekete geçti: iphone 18’de kasko tuzağı

Apple’ın yeni modeli iPhone 18’i satın almak isteyen bazı tüketiciler, teknoloji marketlerinde telefonun kasko yaptırılması şartıyla satıldığını öne sürdü. Kasada karşılaştıkları uygulamaya tepki gösteren vatandaşlar, yaşadıkları durumu sosyal medya üzerinden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada yayılan “zorunlu kasko” şikayetlerinin ardından Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Bakanlık yetkilileri, ilgili iş yerinde denetim yapılacağını ve mevzuata aykırı bir uygulama tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.

"KASKO YAPTIRMAYANA iPHONE 18 YOK" İDDİASI

Yeni satışa çıkan iPhone 18 bazı teknoloji marketlerindeki satış uygulamasıyla gündeme geldi Sosyal medya kullanıcıları bazı satış yerlerinde yan ürün ekleme zorunluluğu konulmasının yasal olup olmadığını sorguladı.

Paylaşımlarda bazı kullanıcılar "iPhone 18 telefon satışında 'Kasko yaptırmak zorundasınız' şartı koşuluyor." ifadeleriyle yaşadıkları duruma tepki gösterdi. Şikayetlerin yayılması sonrası Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada iddiaların inceleneceğini belirtti.

"BİR MALIN SATIŞI BAŞKA MALIN ALINMASI ŞARTINA BAĞLANAMAZ"

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u hatırlatan Kaplan, "Bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz" hükmüne dikkat çekti.

Kaplan, paylaşıma söz konusu olan iş yeri hakkında Ticaret Bakanlığınca denetim gerçekleştirileceğini ve gerekirse yaptırım uygulanacağını belirterek haksız ticari uygulamalarla mücadelede kararlı olduklarının altını çizdi.