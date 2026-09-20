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Yok böyle iğrençlik: Ayak banyosu yapılan içecekte kuyruk

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Yok böyle iğrençlik: Ayak banyosu yapılan içecekte kuyruk

Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen festivalde kurulan bir stant ülke gündemine oturdu.

#1
Foto - Yok böyle iğrençlik: Ayak banyosu yapılan içecekte kuyruk

BARDAĞINI 50 YUANDAN SATTILAR Etkinliğin resmi alanının dışında kurulan stantta cosplayer'lar ayaklarını limonata ve kola bulunan kapların içine soktu. Ardından içecekler bardaklara doldurularak 50 yuandan (364 TL) satışa çıkarıldı.

#2
Foto - Yok böyle iğrençlik: Ayak banyosu yapılan içecekte kuyruk

Standın yanında ise "Yalnızca eğlence amaçlıdır. Uygunsuz bir şekilde yönlendirme niyetinde değiliz" yazılı bir tabela yer aldı. Ancak satışa gösterilen ilgi şaşırttı. Standın önünde içeceği satın almak isteyenlerin oluşturduğu uzun bir kuyruk meydana geldi.

#3
Foto - Yok böyle iğrençlik: Ayak banyosu yapılan içecekte kuyruk

YERE UZANIP DOĞRUDAN İÇTİLER Sosyal medyada yayılan görüntüler olayın boyutunu daha da büyüttü. Bazı kişilerin kaplardan bardaklara doldurulan içecekleri tükettiği, bazılarının ise yere uzanarak cosplayer'ların ayaklarından damlayan sıvıyı doğrudan içmeye çalıştığı görüldü. Görüntüler kısa sürede Çin sosyal medyasında yayılırken uygulamaya yönelik tepkiler peş peşe geldi.

#4
Foto - Yok böyle iğrençlik: Ayak banyosu yapılan içecekte kuyruk

ORGANİZASYON HAREKETE GEÇTİ Firefly organizatörleri, söz konusu standın etkinliğin resmi bir parçası olmadığını açıkladı. Olayla bağlantılı cosplayer'lar etkinlikten çıkarılırken benzer uygulamaların gelecek organizasyonlarda yapılmasına izin verilmeyeceği duyuruldu. Olayın benzeri daha önce ABD'de de yaşanmıştı. Mayıs ayında Kaliforniya'daki FanimeCon ile aynı dönemde düzenlenen resmi olmayan Parkon etkinliğinde bazı cosplay modelleri, ayaklarını içinde beklettikleri limonatayı bardak başına 10 ila 15 dolardan satmıştı.

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