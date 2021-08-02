Ticaret Bakanlığı gramaj hilelerine karşı tetikte

Ticaret Bakanlığı tarafından piyasa denetimlerine hız verildi. Denetimlerde ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltıldığı ancak ambalaj ile satış fiyatlarının değiştirilmediği tespit edildi. Birim fiyatlarda zımni olarak artış yapıldığı belirlendi.

Yaptırımlar söz konusu

Firmaların ambalaj oyunları Reklam Kurulu tarafından haksız ticari uygulama olarak ele alınıyor. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrananlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Talimat verildi

Ticaret Bakanlığı tarafından temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünleri üreten firmaların yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermeleri için önemli bir adım daha atıldı. Tüketicileri haksız ticari uygulamalara karşı korunmak amacıyla ülke çapında denetimlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için 81 ticaret il müdürlüğüne talimat verildi.

Önemli uyarı

Ayrıca temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerini piyasaya arz eden firmaları bünyelerinde bulunduran sivil toplum kuruluşlarına “Üyeleriniz yasal düzenlemelere uygun davranmamaları halinde idari yaptırımlarla karşı karşıya kalırlar” uyarısı yapıldı.

Tüketici bilinçli olmalı

Mağduriyetlerin önlenmesi adına tüketicilerin satın alacakları ürünlerin ambalajlarının ve etiketlerinin dikkatle incelenmesi konusunda farkındalığa sahip olmaları önem taşıyor. Vatandaşların herhangi bir yanıltıcı ambalaj uygulaması ile karşılaşmaları halinde Reklam Kurulu’na veya ticaret il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.