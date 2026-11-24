Evlerde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri olan siyah küf, kötü görüntüsünün yanı sıra temizlenmesinin güç olması ve zamanla yapı malzemelerinde hasara yol açabilmesi nedeniyle önem taşıyor. Özellikle nemin uzun süre giderilemediği banyolar, bodrum katları, çamaşır odaları ve su sızıntısı yaşanan bölgeler, bu mantar türünün çoğalması için uygun ortam oluşturuyor. Siyah küf oluşumu yalnızca evin yapısını değil, bazı durumlarda insan sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor.

SİYAH KÜF NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Siyah küf olarak bilinen türlerin başında Stachybotrys chartarum adı verilen yeşilimsi-siyah renkli mantar geliyor. Doğal çevrede de bulunabilen bu organizma, havaya karışan mikroskobik sporlar aracılığıyla yayılıyor. Bu sporlar açık kapı ve pencerelerden, havalandırma sistemlerinden, evcil hayvanlardan, kıyafetlerden ve ayakkabılardan yaşam alanlarına taşınabiliyor.

Ancak küf sporlarının eve girmesi, mutlaka küf oluşacağı anlamına gelmiyor. Mantarın gelişebilmesi için belirli çevresel koşulların bir araya gelmesi gerekiyor. Yüksek nem, sıcaklık ve organik madde içeren yüzeyler bu koşulların başında geliyor.

Özellikle alçıpan, ahşap ve kâğıt gibi selüloz içeren yapı malzemeleri, küfün gelişip yayılabileceği uygun yüzeyler arasında bulunuyor.

SİYAH KÜF EN ÇOK HANGİ ALANLARDA GÖRÜLÜYOR?

Sürekli nemli kalan ve yeterince havalandırılmayan bölgeler, küf oluşumu açısından daha fazla risk taşıyor. Özellikle daha önce su baskını yaşanan veya tesisat kaynaklı sızıntı bulunan alanlarda küf gelişimi kolaylaşabiliyor.

Bodrum katları, banyolar, çamaşır makinelerinin bulunduğu odalar ve su sızdıran pencere çevreleri, evlerde kontrol edilmesi gereken başlıca noktalar arasında yer alıyor. Bu alanlarda nemin uzun süre devam etmesi, küfün görünmeden farklı yüzeylere yayılmasına da neden olabiliyor.

SİYAH KÜF HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından belirtilen olası etkiler arasında şunlar bulunuyor:

Gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve tahriş

Burun tıkanıklığı

Boğaz ağrısı

Öksürük

Hırıltılı solunum

Ciltte döküntü ve tahriş

Küfe maruz kalmanın etkileri kişiden kişiye değişebiliyor. Özellikle astım hastaları, küf alerjisi bulunanlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler daha fazla risk altında olabiliyor. Bağışıklığı baskılanmış bireylerde bazı durumlarda mantar enfeksiyonları da gelişebiliyor. Bunun yanı sıra yoğun miktarda küf sporuna maruz kalmak, bazı kişilerde daha ciddi sağlık tepkilerine neden olabiliyor.