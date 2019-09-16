Ticaret Bakanlığı: “204 bin 576 kırtasiye ürünü ve tamamı yerli 2 bin 130 adet okul kıyafeti denetlendi"

Ticaret Bakanlığı, bu yıl içinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde 204 bin 576 kırtasiye ürünü ve tamamı yerli 2 bin 130 adet okul kıyafetinin denetlendiğini, ürünlere güvensizlik oranının ise yüzde 2,49 olarak tespit edildiğini açıkladı.

Kırtasiye ürünlerinde tebliğ ile kısıtlama getirilen azo boyar maddeler ve fitalatlar yönünden kontroller yapılan denetimlerde 31 bin 870 adedi yerli, 172 bin 706 adedi ithal olmak üzere 204 bin 576 adet kırtasiye ürünü ve tamamı yerli olan 2 bin 130 adet okul kıyafeti denetlendi. Güvensiz olduğu tespit edilen 5 bin 97 kırtasiye ürününün ise 4 bin 59 adedinin yerli, bin 38 adedinin ise ithal olduğu anlaşıldı. Denetimler sonucunda güvensizlik oranı yüzde 2,49 olarak tespit edilirken, tekstil ürünlerinde herhangi bir güvensizlik tespit edilmedi. 380 adet ürüne ise etiketlerinde bulunan elyaf içeriği bilgilerinin uygunsuzluğunu düzeltmek üzere süre verildi.

Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ticaret Bakanlığınca 2011 yılında yayımlanan ‘Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ’ ile hem iç piyasa hem de ithalat aşamasındaki ürün güvenliği denetimleri ve kırtasiye ürünlerine yönelik ilk uygulama başlatılmıştır. Bu denetimlerde kırtasiye ürünlerinde Tebliğ ile kısıtlama getirilen azo boyar maddeler ve fitalatlar yönünden kontroller yapılmıştır. 2017 yılında ülkemizde gerek tehlikeli kimyasallarla ilgili olan Reach Tüzüğü’nün, gerekse Oyuncak Yönetmeliği’nin birebir Avrupa mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ile denetim kapsamı genişletilmiştir. 23.07.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’ ile Bakanlığımızın sorumlu olduğu tüketici ürünlerinde 66 grup kimyasala kısıtlama getirilmiştir. Yine Avrupa Birliğine uyumlu olarak Bakanlığımızca yayınlanan Oyuncak Yönetmeliği ile ağır metal sayısı 8 den 19 a çıkarılmış, 55 alerjen maddeye ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu güncellemelerle birlikte 2018 yılı itibarıyla kırtasiye ürünleri azo boyar maddeler, fitalat, ağır metaller, kurşun, PAH, uçucu organik bileşikler, kadmiyum ve DMF yönünden kokulu silgiler, yapıştırıcılar ve sprey boyalar ise alerjen maddeler yönünden teste tabii tutulmaya başlanmıştır. Okul kıyafetleri azo boyar maddeler, organik kalay bileşikleri, nikel, kadmiyum ve nonilfenoller yönünden incelenirken, elyaf içerik bilgilerinin doğruluğu da laboratuvarlarımızca kontrol edilmiştir. Bakanlığımızca ürün güvenliğinin sağlanmasında denetim faaliyetlerine ek olarak tarafların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine de önem verilmektedir" denildi.

Ürünleri tüketicilere arz eden tüm ekonomik operatörlerin bilgilendirilmesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile tüketicilere yönelik sempozyum düzenlendiği, İstanbul ve Şanlıurfa’da üretici, satıcı ve ithalatçıların mevzuat hakkında bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlendiği, Türkiye Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) ile ‘Kırtasiyede Ürün Güvenliği Çalıştayı’ düzenlendiği de belirtildi. Yoğun denetim ve eğitim çalışmaları sonucunda 2011’de kırtasiye ürünlerinde yüzde 54 olan güvensizlik oranının 2012 yılında yüzde 24’e, 2013 yılında yüzde 18’e, 2014 yılında yüzde 11,2’ye ve 2015 yılında ise yüzde 3,3’e düştüğü, 2016 ve 2017 yıllarında yüzde 1,5 olarak gerçekleştiği belirtildi. 2018 yılında ise denetlenen 115 bin 16 üründen 3 bin 598’inin güvensiz bulunduğu kaydedildi. Bu yıl 31 bin 870 adedi yerli, 172 bin 706 adedi ithal olmak üzere 204 bin 576 adet kırtasiye ürünü ve tamamı yerli 2 bin 130 okul kıyafetinin denetlendiği ifade edilen açıklamada, güvensiz olduğu tespit edilen 5 bin 97 kırtasiye ürününün 4 bin 59 adedinin yerli, bin 38 adedinin ise ithal olduğu bildirildi. Kırtasiye denetimleri sonucunda güvensizlik oranının yüzde 2,49 olarak tespit edildiği, tekstil ürünlerinde ise herhangi bir güvensizlik tespit edilmediği belirtildi. 380 adet ürüne etiketlerinde bulunan elyaf içeriği bilgilerinin uygunsuzluğunu düzeltmek üzere süre verildiği kaydedildi.