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Gündem Ticaret bakanı sosyal medya hesabından duyurdu!
Gündem

Ticaret bakanı sosyal medya hesabından duyurdu!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan salgın nedeniyle olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara yönelik hibe destek programına ilişkin esasların belirlendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 15:23:00 - 2021-05-21 15:32:05
Ticaret bakanı sosyal medya hesabından duyurdu!

 Yeni Akit  Ankara 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara yönelik hibe destek programı belirlendi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hibe destek programının esaslarının belirlendiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Muş, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik.  Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak. Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek” ifadelerini kullandı.

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