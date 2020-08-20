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Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:24:43 -
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi
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