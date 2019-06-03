Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye ihracatta mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı"

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