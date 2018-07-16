Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Ticaret kurulları kuralım

Ticaret Bakanı Pekcan, TOBB(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Nurten Ceceli Alkan ve heyetini kabul etti. Pekcan, “Ticaret kurulları kuralım” dedi.

Daha önceden TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı da yapmış olan Bakan Pekcan, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Nurten Ceceli Alkan ve heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan Pekcan, “Burada, benim yol arkadaşlarım, cam tavanı yıkan kadınlarımız var. Biz cam tavanı yıktıysak, daha çok şey değiştirebileceğiz” dedi.

“Kadın girişimciliği artmadığı sürece, ülkelerin verimliliği ve refah düzeyi artmayacaktır, gelir düzeyi artmayacaktır. Önce ailesi, sonra toplumsal refahı ve ülke refahı için kadın girişimcilerimizin, en az erkek girişimciler kadar hayatta ve iş hayatında yerlerini almaları, daha sonra da siyasi hayattta, politik karar verme süreçlerinde yer almaları gerekir.”

Bakan Pekcan, “Bu dönemde, Sayın Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanımız Zehra Hanımefendi ile beraber bana çok büyük bir yük düşmektedir. Biz, her ikimiz de ikişer bakanlığın birleştirilmesiyle eskiden dört bakanlık olan göreve gelmiş bulunuyoruz ve biz başarılı olmak zorundayız. Biz başarı olacağız, bir sonraki dönemde dört kadın, ondan sonraki dönemde sekiz kadın kabineye girebilsin” diye konuştu.

İş hayatındaki kadınların erkeklere kıyasla temsil edilme oranının düşük olduğunu belirten Bakan Pekcan, “Biz her sene Birleşmiş Milletler’de(BM) toplantılara katılıyoruz ve bütün üye firmalarımızı, sanayicimizi de BM’nin kadının güçlendirilmesi prensiplerini imzalamaya davet ediyoruz. Benim küçük firmamla ben, Türkiye’de imzalayan 12. firma olmuştum. Bu kriterlere uyan firma sayımız hızla azalmaktadır. Bu kriterlerde amaç; kadınların, sadece yüzdesel olarak şirketlerde, iş hayatında görev alması değil, yönetici olarak, yönetim kurullarında karar verici pozisyonlarda kadınların varlığını ve güçlerini artırmak olmalıdır. Dünya’nın refah düzeyi bu şekilde artacak ve dünyamıza barışın da bu ancak bu şekilde geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMA KURALLARINI KURALIM'

“Bundan sonra beraber ne yapabiliriz?” diye soran Pekcan, uçakta düşündüğünü belirterek, “Diyorum ki, çalışma kurulları kuralım. Bu çalışma kurullarında da kadın girişimcilerimiz olsun, genç girişimcilerimiz olsun, bakanlık mensuplarımız olsun, üniversiteler olsun ve iş dünyasının rol modelleri olsun. ‘İş dünyası’ diyorum, İş insanları. Kadın ya da erkek değil, başarı örnekleri olsun” dedi.

“Bu kurullar statükocu kurullar olmasın” diyen Pekcan, “Hep aynı üç kişi ayda bir toplanmasın. Bu, dinamik bir kurul olsun. Bu ay üç ilimizin kadın kurulu başkanı katılmışsa, sonraki ay diğer üç ilin kadın girişimcisi olsun. Yani hem bir motivasyon olsun hem de proje üretme merkezi olsun. ‘Bunu uygulamayı düşünüyorum ama bu, uçakta gelirken düşündüğüm bir şey. Henüz kimseyle değil, ilk sizinle, yoldaşlarımla paylaşayım’ dedim” İfadelerini kullandı.

'SİZE FİNANSMAN BULACAĞIM'

Bakan Pekcan, kadınlardan projeler beklediğini belirterek, “Teknoloji odaklı projeler üretin. Biz bakanlık size her türlü teknik ve finansal desteğe hazırız ama imkanlarımızı da çok fazla zorlamamalıyız. Ben size Ruhsar Pekcan olarak söz veriyorum. Sizin projelerinize bakanlığımın dışında, uluslararası fonlardan finansman bulacağım. Yeter ki siz, yaratıcı fikirlere, teknolojik yatırımlara, yapıcı, yenilikçi, uygulanabilir, sürdürülebilir ve istihdam artırıcı projelerle gelin” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise “Camiamızın lider isimlerinden birinin, Ruhsar Pekcan’ın, Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle kabinede yer alması, bizleri hem sevindirdi hem de gururlandırdı. Biliyorsunuz önceden ticaret ve ekonomi, iki ayrı bakanlıktı ve o durumda bile gayet bir ağır bir iş yükü altındaydılar.Şimdi bu iki bakanlık ticaret bakanlığı çatısı altında bir araya geldi ve bizler için doğrusu olan da buydu. İşte, Sayın Cumhurbaşkanımızın, önceden iki bakanın üstlendiği bu büyük sorumluluğu, tek başına Ruhsar Pekcan’a vererek kendisine olan güven ve itimadı da göstermiş oldu. Bir kadının iki ayrı bakanlığı birleştirip yürütebileceğinin en büyük göstergesi, güvencesi Ruhsar Hanım’dır” dedi.

'TİCARETİN KAPKTAN KÖŞKÜNDE ARTIK BİR KADIN VAR'

Hisarcıklıoğlu, “TOBB Başkanlığı olarak, kadınların ve gençlerin her alanda daha fazla rol üstlenmesi için çaba gösterdik. ‘Kadın ekonominin asli unsuru, ortağı’ dedik. Türkiye’nin zenginleşme yolculuğunda kadınlarımıza ihtiyacımız var’ dedik. Ticaretin kaptan köşkünde artık bir kadın var. Ekonomiye kadın eli değecek. Türkiye’nin zenginleşmesi serüvenine kadınlar şimdi daha fazla destek olacak” şeklinde konuştu.

Nurten Ceceli Alkan ise “İçimizden biri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın Ticaret Bakanı olmasını tebrik etmek için buradayız. Heyecanlıyız, sevinçliyiz, gururluyuz. Türkiye’nin 81 ilinden gelen ülkemin, iktisadi ve ekonomik gelişiminde çok büyük katkılar sağlamak için gece gündüz emek veren çok kıymetli arkadaşlarımla beraber buradayız ve kadınların ekonomide aldıkları payı artırmak için aynı yolda uzun zamandır beraber yürüdüğümüz arkadaşımızın bakan olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ona yeni görevinde başarılar diliyoruz. Cumhurbaşkanımıza da bu önemli görevi, hakkıyla yerine getireceğinden emin olduğumuz Sayın Pekcan’a verdikleri için de şükran duyuyoruz” dedi.

Alkan şöyle devam etti:

“Kendisinin bu güne kadar başardıklarının bundan sonra başaracaklarına da teminat olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakanımızın başarı hikayelerinden, tüm kadınlarımızın ve tüm kızlarımızın büyük bir gurur duyacağını ve geleceğe bakan vizyonlarında büyük bir farklılık oluşturacağına inanıyorum. Anadolu’nun dört bir tarafında ülkem için emek veren kadınlarımızın artık yüreğinde bir başka ışık var diye düşünüyorum.”