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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önlemleri anlattı: Yol haritamızı belirledik...

Kırıkkale'de düzenlenen "esnaf buluşması" programına katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, spekülasyonlarla tüketiciye zarar verenlere yönelik yapılan özel denetimlerin devam ettiğini açıkladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 22:31
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önlemleri anlattı: Yol haritamızı belirledik...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırıkkale'de bir düğün salonunda düzenlenen "esnafbuluşması" programında yaptığı konuşmada, petrokimya ve silah üretiminde söz sahibi olan, üniversite şehri Kırıkkale'de bu toplantıyı yapmayı çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Kırıkkale'nin Türkiye ekonomisinin nabzını tutan bir şehir olduğunu belirten Pekcan, "Ülkenin refah seviyesinin halka yayılması, gelecek nesillere güzel bir gelecek bırakılmasının yolu ticaretten geçiyor. Bizim de bakanlık olarak işimiz ve önceliğimiz bu. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla sizlerden gelen bütün taleplere öncelik veriyoruz." diye konuştu.

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman esnafı ön planda tutan vizyonuyla esnaflar için birçok kolaylık getirdiğini vurguladı.

"Vergiden muaf olmasını sağladık"

Esnafların faizsiz kredi kullanımının önünü açtığını, 11 bin liraya kadar olan kazançlarını vergiden muaf olmasını sağladığını anlatan Pekcan, şöyle devam etti:

"Düzenli vergi ödeyen esnafa 5 puan indirim yapılması, aynı zamanda SGK primlerinde 5 puan indirim sağlamıştır. Yeni iş kuracak esnafımıza SGK primlerinde indirim yapılması üzerine birçok çalışma yapıldı. Bakanlık olarak bu çalışmalara öncelik veriyoruz. Taşınmaz teminatın yanında taşınır teminatı da getirdik. Taşınırlarınızı teminat olarak göstererek kredi kullanmanın önünü açtık ve ciddi miktarda kredi kullanıldı. TESKOMB bugün 493 bin esnaf ve sanatkarımıza bir yıla kadar olan kredi taleplerinde yüzde 4, bir yıldan fazla kredi taleplerinde de yüzde 5 faizle kredi vermektedir. Ahilik Sandığı'nı kurduk ve ahilik sektör analizlerini yaptık. Önümüzdeki dönem bu çalışmalarımızı daha detaylandırarak, esnaf ve sanatkarımızı ön planda tutmaya yoğunlaşacağız."

Ruhsar Pekcan, Perakende Yasası ile ilgili çalışmalara da değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Marketlerde yöresel ürün kullanımını zorunlu hale getiriyoruz. Rafların belirli yüzdelerini yöresel ürünlere ayırıyoruz. Ayrıca marketlere sadece kendi ürünlerini, markalarıyla ürettirdiklerini satmasına da sınırlama getiriyoruz. Bu markaları üreten firmalarımızın isimlerinin de ambalajlarda yer almasını istiyoruz. Ayrıca bu üreticilerimize de yer verilmesini, bu firmalarımızın ayakta durabilmesini, güçlenmesini, rekabet edebilmesini sağlamak zorundayız ki bu firmalar dünyaya açılıp rekabetçi, ihracatçı olsunlar."

"Sadece kar odaklı değil"

Alın teriyle bileğinin gücünü birleştiren esnafın ekonomi ve sosyal yapının omurgasını oluşturduğuna dikkati çeken Pekcan, "Sadece kar odaklı değil, toplumsal refah düzeyini de ön planda tutmuş, ahiliği kendilerine düstur edinmişlerdir. Bu doğrultuda ahilik ile ilgili taslak çalışmasını tamamladık. Seçim sonrası gündeme gelecek. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatlarla Ahilik düsturuna uymayan, fırsatçılık yapan, spekülasyon yaparak tüketicimize zarar verenlere önlem alıyoruz, denetimlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Türkiye'nin bir üst gelir seviyesine yükselmesi için daha fazla ve katma değeri yüksek ihracat yapması gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlık olarak rekabetçi oldukları alanlarda daha fazla tasarım ve markalaşmaya önem verdiklerini vurgulayan Bakan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut olduğumuz pazarlarda, katma değeri daha yüksek ürünlerle kalmak için çaba sarf ediyoruz. Mevcut olmadığımız pazarlarda da yeni stratejiler ve ürünlerle pazara giriş için çalışmalarımızı tamamladık. Yol haritalarımızı belirledik. İhracatın tabana yayılması için de çalışmalarımız var. Biz esnaf ve sanatkarımızın iç ticarette gösterdikleri başarıyı ve dinamizmi artık dış ticarete de taşımalarını istiyoruz, onları e-ticaret imkanlarından da yararlanarak ihracatçı olarak görmek istiyoruz.

Bakanlığımızın esnaflarımız için pazarlama ve markalaşma projeleri var. Ayrıca e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz. Bunun dışında 21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduk. Gerek iç gerekse dış ticarette dijitalleşmeye çok önem veriyoruz. Her şeyi kişi inisiyatifinden kurtarıyoruz. Artık şirketlerin kuruluş, kapanış işlemleri diğer kurum ve kuruluşlarca online olarak yapılabilecek. Hatta şirketlerin açılış ruhsatlarının da kriterleri burada belirlenecek. Buradan kabul ya da ret oluru alacak firmalarımız."

Programa, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile esnaf ve sanatkarlar katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 22:31
  1. Kırıkkale
  2. Ruhsar Pekcan
  3. Perakende Yasası

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