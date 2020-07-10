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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz."

Yeniakit Publisher
2020-07-10 12:10:30 -
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz."
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Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

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