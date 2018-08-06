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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İSO heyeti ile görüştü

Ticaret Bakanı Pekcan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyetle görüştü.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:33
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İSO heyeti ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) toplantı salonunda gerçekleşen kabulde, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan başkanlığındaki İSO heyeti ile bir araya geldi.

Kabul sırasında kısa bir açıklama yapan Pekcan, İSO ile istişareye, İSO'nun önerilerine her zaman açık olduklarını belirtti.

Pekcan, "Sizin üretmeniz, kapasite artırmanız, yeni yatırım yapmanız lazım ki ihracat yapabilelim, ülkenin döviz kazandırıcı hizmetlerini artırabilelim. Yolumuz ortak, yolumuza daha güçlü devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DEİK Başkanı Nail Olpak ve İSO Meclisi Başkanı Zeynep Bodur Okyay'ın da hazır bulunduğu görüşmenin ikinci kısmı basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:33
  1. İstanbul
  2. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
  3. İstanbul Sanayi Odası
  4. Nail Olpak

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