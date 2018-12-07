Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "E-ticarette güven damgası uygulamasına bu ay içerisinde başlıyoruz."

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07 Aralık 2018 Cuma 11:05
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:05
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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