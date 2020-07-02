Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İlave gümrük vergisiyle aldığımız önlemler sayesinde üretici ve sanayiciyi korumak için bir koruma kalkanı oluşturduk. Biz, yerli üreticimizi korumak ve yerli üretimi teşvik amacıyla bunu gerçekleştirdik." dedi.

Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel anlamda arzda sıkıntı yaşandığını ve batının da bu süreçten etkilenmesiyle talepte daralma görüldüğünü belirten Pekcan, talep daralmasıyla Uzak Doğu menşeli ürünlerde yeni pazar arayışları ve fiyat düşüşleri görüldüğünü söyledi.

Pekcan, bu süreçte yeni pazarlara girmek için düşük fiyatlı ithalatların başladığını, kendilerinin de bu doğrultuda bazı tedbirler aldıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"İlave gümrük vergileriyle aldığımız önlemler sayesinde üretici ve sanayiciyi korumak için bir koruma kalkanı oluşturduk. Biz, yerli üreticimizi korumak ve yerli üretimi teşvik amacıyla bunu gerçekleştirdik. Kimi vergilerden sonra bazı firmaların gelip burada fizibilite çalışması yapmaya başladığını gördük. Sektörle, üretici ve kullanıcılarla bir araya gelerek, bazen aynı masada onları bir araya getirerek, her bir ürün üzerinde tek tek çalışıyoruz. Tabii bazen arada aynı GTİP altında bazı ürünler de çıkabiliyor. Biz bunların revizyonunu yine iş dünyasıyla, sanayicimizle, üreticimizle bir araya gelerek yapacağız. Bunu 30 Eylül'de kaldıracağız diye bir şey yok, revize edebiliriz. Biz, üreticimizi, sanayicimizi, ihracatçımızı korumak üzere bu adımları atıyoruz ve gerçekten de sanayicilerden çok pozitif tepkiler de alıyoruz."

- Randevulu Sanal Sıra Sistemi Projesi pilot olarak Kapıkule'de başlıyor

Pekcan, gümrüklerde temassız ticaret uygulamalarına ilişkin bilgi verirken, G-20 toplantısında temassız ticareti anlattığını ve herkesin çok ilgisini çektiğini bildirdi.

Buradan güzel sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Pekcan, "Randevulu Sanal Sıra Projesi de pandemi nedeniyle aksadı ancak pilot olarak bu ay itibarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nda başlayacak." ifadesini kullandı.

Pekcan, projenin önemine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatçı olarak gümrük işlemlerini iç gümrükte ya da yetkilendirilmiş yükümlüyseniz kendi tesisinizde bile gümrük yapma imkanı veriyoruz. Gümrük işlemlerini yaptığınız zaman ofisinizden, masanızdan, cep telefonunuzdan, web sitemizden, sınırdan geçmek istediğiniz tarihi ve saati girerek randevulu sıra sistemiyle geçilebilecek. Geldikleri zaman LED panellerde sırası gelen ilan edilecek ve şoförün cep telefonuna da mesaj gelecek. Bunu temmuz itibarıyla tüm kapılarda uygulamayı planlıyorduk ama Kovid-19 nedeniyle saha uygulamaları geciktiği için Kapıkule'de pilot olarak uygulamaya başlıyoruz. Sonra da Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda devam edeceğiz, Türkiye geneline yayacağız. Bu ay, test ayı."

Haksız fiyat artışlarıyla mücadeleye de değinen Pekcan, "Haksız fiyat artışıyla ilgili mobil uygulamalarımıza ve Alo 175'e 12 bin firmayla ilgili 57 bin şikayet geldi. Bakanlık olarak 10 bin firmanın incelemesini tamamladık, 50 bin üründe incelemeleri bitirdik. Şu anda 2 bin 400 firmamızın savunmasını alıyoruz." dedi.

Bu konuda zabıta gibi marketlere, pazarlara gidip ceza kesmediklerini söyleyen Pekcan, şu bilgileri verdi:

"Denetim elemanlarımız gidip yerinde tespit yapıyor ve bu tespitleri Rekabet Kuruluna rapor ediyor. Firmalardan savunma istiyoruz. Bu savunma sonrası kurul ceza kesiyor. Burada diğer bakanlıklardan temsilciler var. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan, üretici, tüketici ve perakendeci birliklerinin tespitleri var. Savunmayı onlar inceliyor ve cezayı kesiyor. Burada bazen 'bize haksızlık yapıldı' gibi şikayetler de geliyor. Yine aynı kurul inceliyor, haksız bulursa düzeltme de yapıyor. Bir ya da iki tane düzeltme yaptıkları oldu."

- "Yeni Rekabet Yasamız Avrupa Birliği ile uyumlu"

Pekcan, gıda, maske, kolonya ve temizlik ürünlerine ilişkin çok şikayet geldiğine dikkati çekerek, bunların fiyatlarında çok sapmalar gördüklerini, özellikle mart boyunca istikrarsız zam yapıldığını dile getirdi.

Maskede tavan fiyat belirlediklerini anımsatan Pekcan, "Şu anda satışlar belirlenen fiyatların altında. Fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz. Herkes her aradığı yerde maske bulabiliyor. Şu anda böyle bir sıkıntımız kalmadı, önemli olan halkın ucuza temin edebilmesi." diye konuştu.

Pekcan, son dönemde kredi kampanyalarının ardından konut ve ikinci el otomobil satışlarındaki fiyat artışlarına yönelik şikayetlere ilişkin de şunları kaydetti:

"Özellikle kredi kampanyasından sonra ikinci el otomobil ve konut satışlarıyla ilgili, tabii inşaat maliyetlerine çok giremeyiz ama 'İlan edilen fiyat farkları nedir?' diye Bakanlığımızın Teftiş Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının müfettişleri beraber bu konuda bir çalışma yapacak. Rekabet Yasası ile ilgili güzel bir şey yaptık. Uzun soluklu bir çalışma oldu. TBMM'den geçti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Rekabet hukukumuz 1994'ten beri değişmemişti. 1997'den bu yana Rekabet Kurulumuz o yasayla çalışıyordu. Şu anda uluslararası ve Avrupa Birliği ile uyumlu bir Rekabet Yasamız var. Burada biz iş dünyasına taahhüt ve uzlaşma mekanizmasını, aynı zamanda muafiyet kuralını getirdik. Daha önceden mutlaka Rekabet Kurumuna müracaat etmeleri gerekiyordu. Kendileri de muafiyetleri hakkında karar verebilecekler. Ayrıca 'de-minimis' kuralını getirdik. Burada da piyasayı bozucu etkisi olmayan, ciro ve pazar payı belli bir eşiğin altında kalan teşebbüs faaliyetlerinin rekabet üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmesiyle kurum zamanını ve enerjisini daha çok kartelleşme ve tekelleşme yoluyla piyasayı bozucu faaliyetlere ayırabilecek. Ayrıca kamu kaynakları daha da etkin kullanılacak. Rekabet Kanunu'ndaki değişikliklerle hukuki açıdan, uluslararası yatırımcılar açısından Türkiye için bir öngörülebilirlik oluşturdu. Hedefimiz, uluslararası yatırımcıların cazibe merkezi olmak, tedarik zincirlerinde daha fazla yer alabilmek. Tam zamanında da bu yasa yayımlanarak yürürlüğe girdi."

(Sürecek)



