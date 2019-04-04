Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz."

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