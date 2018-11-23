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Ticaret Bakanı Pekcan, Üsküdar Lisesi'ni ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: -"Türkiye, orta-gelir seviyesinden yüksek-gelir seviyesine ancak teknolojiyle çıkacak. Teknolojiye, ihracata ağırlık verin"- Mezun olduğu okulu ziyaret eden Pekcan, öğrencilik döneminde aldığı Başarı Belgesi'ne karşılık babası Rıza Kadayıfçı tarafından okula yazılmış bir mektubun okunması ve hediye edilmesi sırasında duygusal anlar yaşadı

23 Kasım 2018 Cuma 14:28
Ticaret Bakanı Pekcan, Üsküdar Lisesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye, orta-gelir seviyesinden yüksek-gelir seviyesine ancak teknolojiyle çıkacak. Teknolojiye, ihracata ağırlık verin." dedi.

Bakan Pekcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi mezun olduğu okul olan Üsküdar Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerden yoğun ilgi gören, sevgi gösterileri ve alkışlarla karşılanan Pekcan eski okulunu gezdi. Öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak kendilerine çiçek veren, öğrencilerle sohbet eden Pekcan, törendeki konuşmasında öğrencilik yıllarına ilişkin anılarını paylaştı.

Üsküdar Lisesi öğrencisi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pekcan, okula Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile girdiğini hatırlatarak, 6 sene yatılı okuduğunu söyledi.

Pekcan, kitap okuma sevgisinden bahsederek, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Çalışmanın, okumanın sonu yok. Bu okulu ikincilikle bitirdim, babam çok teşvik etmişti. Amacım İTÜ'ye girmekti, Allah izin verdi oraya da girdim, bitirdim. Ne yaparsanız yapın, hakkıyla yapın, doğrusunu yapın. Çalışın, okuyun, teknolojiden uzak kalmayın. Türkiye, orta-gelir seviyesinden yüksek-gelir seviyesine ancak teknolojiyle çıkacak. Teknolojiye, ihracata ağırlık verin.

Katma değeri yüksek ürünlere, tasarıma, markalaşmaya önem veriyoruz. Bakanlığımızın bir proğramı var; İhtisas Serbest Bölgeleri... Buralar, 'Benim güzel bir fikrim var ama şu imkanım olsaydı, projeye dönüştürürdüm.' diyen tüm gençlerimize açık, buyrun gelin. Desteklerimiz yanınızda."

Bakanlık çalışmaları hakkında öğrenci ve öğretmenlere bilgi veren Pekcan, devletin destek isteyen herkesin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini kaydetti.

Konuşmasının ardından Bakan Pekcan'a öğrencilik dosyasına ilişkin hatıralar takdim edildi.

Kendisine ilkokul ve ortaokul diploması, öğrenci dosyasında bulunan o dönemdeki öğretmenler tarafından kaleme alınmış bilginin bulunduğu bir sayfa, başarı belgeleri, öğrenci dosyasından sayfanın takdim edildiği Pekcan, öğrencilik döneminde aldığı başarı belgesine karşılık babası Rıza Kadayıfçı tarafından okula yazılmış bir mektubun okunması ve hediye edilmesi sonrası göz yaşlarını tutamadı.

Mektubu görünce oldukça duygusal anlar yaşayan Pekcan, "Babam 1998 yılında vefat etti. Babamın vefatından sonra ondan mektup almış gibi oldum, böyle bir mektup yazdığından hiç haberim olmadı, hiç bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan daha sonra sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Pekcan'a Üsküdar İlçe Milli Eğtim Müdürü Sinan Aydın, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de eşlik etti.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:28
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Üsküdar Lisesi

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