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Ticaret Bakanı Pekcan müjdeyi verdi! "2 milyar liralık destek vereceğiz"

Ticaret Bakanı Pekcan müjdeli haberi verdi. Bakan Pekcan, “Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk Lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği sağlayacağız” dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:46
Ticaret Bakanı Pekcan müjdeyi verdi! "2 milyar liralık destek vereceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yazılı açıklamasında, ihracatta büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini, amaçlarının yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı daha fazla ihracata ulaşmak olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 23 Mayıs'ta İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'nin açıklandığını hatırlatan Pekcan, söz konusu paketle ihracat potansiyeli yüksek ve istihdama büyük oranda katkı veren sektörlere finansman sağlanarak ihracata desteğin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Pekcan, Türk Eximbank'ın da aynı doğrultuda 2019 yılı hedefleri içinde, yenilikçiliğe ve Ar-Ge'ye dayalı, katma değeri yüksek, uluslararası piyasalarda "Türk malı" imajını güçlendirecek nitelikteki markalı ürün üretimine destek vermesinin yer aldığına dikkati çekerek, "Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği sağlayacağız. Döviz kredisi cinsinden de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 500 milyon dolarlık destek vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef yüksek teknolojili ürün ihracatı

Türk Eximbank'ınyeni destek paketinin detayları hakkında bilgi veren Pekcan, yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştiren firmalara KOBİ şartı aranmaksızın, bir yıla kadar vade opsiyonlarında mevcut program ve koşullarda Türk lirası kredi kullandırılacağını anlattı.

Pekcan, halihazırda 2 anapara taksitli 1 yıl vade opsiyonu faiz oranının yüzde 17,6 olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bir yılı geri ödemesiz 3 yıla kadar vadeli Türk lirası kredi imkanı getirilerek, faiz oranları 2 yıl vadeli devlet tahvili faizinin yüzde 70'i esas alınarak belirlenecek. İhracatçı firmaların, Türk menşeli makine ve ekipman yatırım malı harcamalarını özendirmek amacıyla kullandırılacak döviz cinsinden orta uzun vadeli ihracata yönelik yatırım kredileri için ilgili projelerin gelir yaratma potansiyelleri dikkate alınarak azami 3 yılı geri ödemesiz, azami 10 yıl vade opsiyonu tanınacak ve bu kredilerde yarım (0,50) puan avantaj sağlanarak Euribor+yüzde 4,00 faiz oranı uygulanacak. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını gerçekleştiren firmalara döviz cinsinden orta uzun vadeli işletme sermayesi kredisi, azami 1 yılı geri ödemesiz, azami 5 yıl vadeyle ve benzer vadedeki diğer kredilere göre 0,25 puan indirim yapılarak Euribor+yüzde 4,25 üzerinden kullandırılacaktır."

Bakan Pekcan, sağlanan desteklerin önemine işaret ederek, "İVME Finansman Paketi'nin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek bu desteklerimiz, Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine ve yatırımda sermaye malı kullanımına önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:46
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