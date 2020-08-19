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Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak."
Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak."

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:28:17 -
Ticaret Bakanı Pekcan: "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak."
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