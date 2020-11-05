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Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek."
Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek."

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:53:46 -
Ticaret Bakanı Pekcan: "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek."
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