Ticaret Bakanı Pekcan, ABD’de 37. TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı’na katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ve ABD’nin ortak hedefinin 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’nin Başkenti Washington’da Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından düzenlenen 37. TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı’na katıldı. Bakan Pekcan konferansta yaptığı konuşmada etkinlik için TAİK ve ATC’ye teşekkürlerini ileterek, “Ayrıca burada Amerikan iş dünyasıyla Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

ABD’nin Türkiye için her zaman önemli bir ticaret ve iş ortağı olduğunun altını çizen Bakan Pekcan, “Bildiğiniz üzere başkanlarımız ikili ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması konusunda görüş birliğine vardı. Dün Beyaz Saray’da Sayın Ross, Sayın Kushner ve Sayın Albayrak ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik ve hepimiz Türk Amerikan ticari ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabık kaldık. Ortak hedefimiz bu 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak ve tabi ki sizin desteğiniz ile. Sizleri ve değerli katkılarınızı bu konularda yanımızda görmek istiyoruz. Her çaba bizim için çok değerli çünkü Türk Amerikan ilişkileri bizim için değerli” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı olarak serbest bölgeler için yeni bir vizyon üzerinde çalışıldığını belirten Bakan Pekcan, “Bunlara ihtisas serbest bölgelerimiz diyoruz. Temel hedefimiz Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek faaliyetlerde uzmanlaşmış serbest bölgeler oluşturmak. Tüm bürokratik uygulamaların bakanlığımız aracılığıyla tek yetkili makam olarak ele alındığı bir model öngörüyoruz. Tüm Amerikan yüksek teknoloji firmalarını ihtisas serbest bölgelerine yatırım yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.