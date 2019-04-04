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Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 yılının Mart ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 73,0 iken, öngördüğümüz şekilde bu yıl Mart ayında yüzde 89,3’e yükselmiştir (GTS’ye göre.)"

Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 yılının Mart ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 73,0 iken, öngördüğümüz şekilde bu yıl Mart ayında yüzde 89,3’e yükselmiştir (GTS’ye göre.

04 Nisan 2019 Perşembe 10:58
Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 yılının Mart ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 73,0 iken, öngördüğümüz şekilde bu yıl Mart ayında yüzde 89,3’e yükselmiştir (GTS’ye göre.)"

Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 yılının Mart ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 73,0 iken, öngördüğümüz şekilde bu yıl Mart ayında yüzde 89,3’e yükselmiştir (GTS’ye göre.)"

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 10:58
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