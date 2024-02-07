Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İş dünyası eleman bulamamaktan yakınıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Akit Tv'de Feridun Erdoğral'ın sunduğu Ana Haber programına konuk oldu.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Avrupa'daki çiftçiler enflasyon artışında zam alamadı. Bu nedenle de satın alma güçleri düştü. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen durumu kurtarmak için geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdiye kadar neredeydiniz.

Vatandaşları enflasyona ezdirmedik

Cumhurbaşkanımız, emekliler, memurlar, çiftçiler ve beyaz yakalı diğer çalışanlar için refah düzeyini engellemek için maaşlara zam yaptı. Biz ekonomideki büyümeyi arttırdık. Koronavirüsün üzerinden 4 yıl geçti. Bizim iş gücümüz 32 milyona ulaştı. İşsizlik oranı yüzde 10'un altında kaldı. Bizde kayıt dışı çalışanlar var. Bunları tespit ediyoruz.

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İş dünyası eleman bulamamaktan yakınıyor

Nereye gidersek gidelim işverenler çalıştıracak eleman bulamamaktan yakınıyorlar. İş dünyasından elaman bulamıyoruz diye şikayetler geliyor.