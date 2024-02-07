  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Abdullah Gül’le ilgili flaş gelişme

Seçimlere az bir süre kala İstanbul için bomba anket geldi! İşte çok ama çok şaşırtan rakamlar

Avrupalı çiftçiler Brüksel’de eylemde!

Ahmet Hakan’dan “Yeniden Refah” bombası! Vay vay vay

Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf! Yer yerinden oynayacak! Sen ne yaptın böyle Bay Kemal

“AK Partili isimden duydum” diyerek açıkladı! Hafize Gaye Erkan’la ilgili şok iddia! Türkiye resmen ayağa kalkacak

Yeni işi belli oldu ‘Ben kemal felsefeye başladım’

Bakan Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! “Haziran ayında başlayacak” deyip bombayı patlattı

‘Adam’ bulamayan CHP köşeye sıkıştı! Lütfü’ye yol göründü
Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İş dünyası eleman bulamamaktan yakınıyor
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İş dünyası eleman bulamamaktan yakınıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-07 20:03:00 - 2024-02-07 20:09:48

Akit Tv canlı yayına konuk olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyasının eleman bulamamaktan yakındığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Akit Tv'de Feridun Erdoğral'ın sunduğu Ana Haber programına konuk oldu.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Avrupa'daki çiftçiler enflasyon artışında zam alamadı. Bu nedenle de satın alma güçleri düştü. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen durumu kurtarmak için geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdiye kadar neredeydiniz.

Vatandaşları enflasyona ezdirmedik

Cumhurbaşkanımız, emekliler, memurlar, çiftçiler ve beyaz yakalı diğer çalışanlar için refah düzeyini engellemek için maaşlara zam yaptı. Biz ekonomideki büyümeyi arttırdık. Koronavirüsün üzerinden 4 yıl geçti. Bizim iş gücümüz 32 milyona ulaştı. İşsizlik oranı yüzde 10'un altında kaldı. Bizde kayıt dışı çalışanlar var. Bunları tespit ediyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İş dünyası eleman bulamamaktan yakınıyor

Nereye gidersek gidelim işverenler çalıştıracak eleman bulamamaktan yakınıyorlar. İş dünyasından elaman bulamıyoruz diye şikayetler geliyor.

Ömer Bolat Kuveyt'e gidiyor
Ömer Bolat Kuveyt'e gidiyor

Ekonomi

Ömer Bolat Kuveyt'e gidiyor

Bakan müjdeyi duyurdu! Türkiye tarihinde bir rekor
Bakan müjdeyi duyurdu! Türkiye tarihinde bir rekor

Ekonomi

Bakan müjdeyi duyurdu! Türkiye tarihinde bir rekor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekim ayı ekonomik verilerini değerlendirdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekim ayı ekonomik verilerini değerlendirdi

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekim ayı ekonomik verilerini değerlendirdi

Türkiye ile BM anlaştı: Türkiye'yi bekleyen çok konuşulacak ticaret protokolü hazır! Ömer Bolat çağrısı
Türkiye ile BM anlaştı: Türkiye'yi bekleyen çok konuşulacak ticaret protokolü hazır! Ömer Bolat çağrısı

Ekonomi

Türkiye ile BM anlaştı: Türkiye'yi bekleyen çok konuşulacak ticaret protokolü hazır! Ömer Bolat çağrısı

Bakan Ömer Bolat rakam verdi! Türkiye yine rekorla başladı
Bakan Ömer Bolat rakam verdi! Türkiye yine rekorla başladı

Ekonomi

Bakan Ömer Bolat rakam verdi! Türkiye yine rekorla başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Akit TV’de
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Akit TV’de

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Akit TV’de

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23