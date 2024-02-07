Ticaret Bakanı Ömer Bolat Akit TV’de

Asrın felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da yıkıcı etki yaptı.

53 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz asrın felaketi sonrası devlet millet el ele vererek yaraları hemen sarmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti; söz verdiği konutların teslimine başladı.

Hayatın normale döndürülmeye çalışıldığı deprem bölgesindeki ticari faaliyetler büyük önem taşıyor.

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Bugün saat 19:00'da Feridun Erdoğral'ın sunduğu Akit TV Ana Haber'e konuk olacak Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat merak edilen "Deprem bölgesinde ticari faaliyetlerde ne tür adımlar atıldı? 2024 yılında ihracatçılarımıza yeni teşvikler var mı? Stokçular, fiyat fırsatçıları ve rantçılarla mücadelede hangi adımlar atılıyor?" sorularını cevaplayacak.