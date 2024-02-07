  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böyle şeytanlığa az rastlanır! Mansur’dan AK Partili Altınok’a engelleme

Biden’ın yine kafası karıştı: “Hamas” yerine “muhalefet” dedi! “PARDON…”

Apple Vision Pro alacaklar dikkat! Tesla, arabası olanları uyardı

'Türkiye HAARP ile vuruluyor' diyen Ramazan Kurtoğlu duyurdu: Bu silahtan 4 ülkede var, aman dikkat

Gazze'de 45 günlük 3 aşamalı ateşkes planı! Hamas kabul etti, İsrail'den ilk açıklama

Atatürkçülüğü eleştirmek de suç oldu! 5816 bir can daha yaktı

CHP'ye Kandil kıyağı! Kirli pazarlık sonuç verdi!

Altın, dolar, euro derken her tahmini çıkan ekonomist Hatice Kolçak çıldırdı: 9 bin olacak

Ekrem, 45 günlük eziyetin startını verdi... Durak kapatıldı: İstanbullu bugün şok yaşadı... İBB eline-yüzüne bulaştırdı... Şaka mısınız siz!

Depremzedeler az kalsın linç ediyordu! CHP'de Lütfü Savaş krizi
Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat Akit TV’de
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Akit TV’de

Yeniakit Publisher
2024-02-07 15:21:00 -

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bugün saat 19:00'da Feridun Erdoğral'ın sunduğu Akit TV Ana Haber'e konuk olacak.

Asrın felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da yıkıcı etki yaptı.

53 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz asrın felaketi sonrası devlet millet el ele vererek yaraları hemen sarmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti; söz verdiği konutların teslimine başladı.

Hayatın normale döndürülmeye çalışıldığı deprem bölgesindeki ticari faaliyetler büyük önem taşıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugün saat 19:00'da Feridun Erdoğral'ın sunduğu Akit TV Ana Haber'e konuk olacak Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat merak edilen "Deprem bölgesinde ticari faaliyetlerde ne tür adımlar atıldı? 2024 yılında ihracatçılarımıza yeni teşvikler var mı? Stokçular, fiyat fırsatçıları ve rantçılarla mücadelede hangi adımlar atılıyor?" sorularını cevaplayacak.

Depremde CHP zihniyeti öldürdü
Depremde CHP zihniyeti öldürdü

Gündem

Depremde CHP zihniyeti öldürdü

Bu yılanlar deprem habercisi mi?
Bu yılanlar deprem habercisi mi?

Yerel

Bu yılanlar deprem habercisi mi?

Deprem sonrası inceleme yapan uzmanlar şaşkın! Kolondan tencere çıktı!
Deprem sonrası inceleme yapan uzmanlar şaşkın! Kolondan tencere çıktı!

Yerel

Deprem sonrası inceleme yapan uzmanlar şaşkın! Kolondan tencere çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23