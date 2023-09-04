  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Saldırıların hedefi Türkler olabilir

İki dünya devinden flaş Türkiye açıklaması! "Mayıs ayında bu olacak" deyip tüm dünyaya duyurdular

BAE şirketi Mısır tütün devinden 625 milyon dolar fiyatına hisse satın aldı! Bu gelişme iş birliğini güçlendiriyor

Putin, Tahıl Koridoru için şartını açıkladı

Suudi parasında iflas mı, tsunami mi? Analistlerinden 'yepyeni bir dünya' analizi gündeme düştü! Altın çağ

'Deprem fırtınası yaşanabilir!'

Galatasaray Derneği'nden Mustafa Kemal'e hakaret! 'Ebrar Atatürk'ün tabir ettiği sporculardan biri olduğunu kanıtlamıştır'

Esrarkeşi sapığı ecdada dil uzatıyor! Müslümanlar seyrediyor...

Almanya ve Fransa için kötü haber! Alman basını, proje resmen tehdit altında diyerek duyurdu!

Bir İBB kabiliyetsizliği daha! 6 vapur Haliç'te unutuldu!
Dünya Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı ile bir araya geldi
Dünya

Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-04 22:56:00 -
Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanı ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Rusya ziyaretinde eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanı ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geldi.

Görüşmede ticaret alanındaki beklentilerin karşılıklı olarak dile getirildiğini ifade eden Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İkili ticaret hacmimizin dengeli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin önceliklerimizi, lojistik, gümrükler ve ticaret alanındaki beklentilerimizi karşılıklı olarak dile getirdik” dedi.

Putin Erdoğan'ı kapıda karşıladı! İki lider arasında gülümseten diyalog" target="_blank">
Putin Erdoğan'ı kapıda karşıladı! İki lider arasında gülümseten diyalog
Putin Erdoğan'ı kapıda karşıladı! İki lider arasında gülümseten diyalog

Gündem

Putin Erdoğan'ı kapıda karşıladı! İki lider arasında gülümseten diyalog


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan'ın ziyareti sonrası Putin'e çağrı
Erdoğan'ın ziyareti sonrası Putin'e çağrı

Dünya

Erdoğan'ın ziyareti sonrası Putin'e çağrı

Putin, Erdoğan'a ‘harço’ ve ‘kuş sütü’ ikram etti
Putin, Erdoğan'a ‘harço’ ve ‘kuş sütü’ ikram etti

Siyaset

Putin, Erdoğan'a ‘harço’ ve ‘kuş sütü’ ikram etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken soçi paylaşımı: Yakın temas vurgusu, güzel haber geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken soçi paylaşımı: Yakın temas vurgusu, güzel haber geldi!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken soçi paylaşımı: Yakın temas vurgusu, güzel haber geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti
Gündem

Ünlü spor spikeri Güntekin Onay’dan büyük küstahlık! Rezalet ki ne rezalet! Ebrar Karakurt çıkışı tepki çekti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın skandallarıyla anılan ..
Suriye’den küstah ‘Türkiye’ çıkışı: Barış için tek yol var
Dünya

Suriye’den küstah ‘Türkiye’ çıkışı: Barış için tek yol var

Şam hattından Türkiye ile ilgili küstah bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ülkesindeki PKK unsurlarını görmezden gel..
İYİ Parti'den mi, CHP’den mi seçimlere gireceği netleşmemişti! Mansur Yavaş aday olacağı partiyi açıkladı
Siyaset

İYİ Parti'den mi, CHP’den mi seçimlere gireceği netleşmemişti! Mansur Yavaş aday olacağı partiyi açıkladı

Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde tekrar aday olduğunu geçen hafta duyuran Mansur Yavaş, şimdi de hangi partiden aday olacağını a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23