Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Rusya ziyaretinde eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanı ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geldi.

Görüşmede ticaret alanındaki beklentilerin karşılıklı olarak dile getirildiğini ifade eden Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İkili ticaret hacmimizin dengeli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin önceliklerimizi, lojistik, gümrükler ve ticaret alanındaki beklentilerimizi karşılıklı olarak dile getirdik” dedi.

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