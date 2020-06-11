Tıbbiye Camii ve Külliyesi için destek bekleniyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdulllah Şevli, hasta yakınlarının ihtiyacı dolayısıyla 2017 yılında temeli atılan Tıbbiye Camii ve Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi civarında yapılan ve Osmanlı, Selçuklu ile bugünün modern mimarisine uyarlanarak projelendirilen Tıbbiye Camii ve Külliyesinin inşaatı devam ediyor. Türkiye’de proje örneği bulunmayan ve bittiğinde Van’ın en büyük camisi olacak Tıbbiye Camii ve Külliyesi, 20 bin 600 metrekare alan üzerine kuruluyor. Hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından test edilen projede; kütüphane, Kur’an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları, duş ve abdesthaneler bulunuyor. Tıbbiye Cami ve Külliyesinin hasta yakınlarının dinlenme ve ibadet ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Cami ve külliye inşaatımız 2017 yılında başlamış olup, inşaat çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılında hızlanan inşaat çalışmalarımız bitme durumuna geldi” dedi.

Dursun Odabaşı Tıp Merkezinin bölgede üçüncü basamak bir hastane olduğunu ve sadece Van’daki hastalara değil çevre il ve ilçelerdeki yaklaşık 3 milyon insana hitap ettiğini vurgulayan Şevli, “Hakkari, Iğdır, Kars, Ağrı bu gibi çevre illerden hastanemize hasta gelmektedir. 2 bin hastane personelimiz ve hasta refakatçilerimize ev sahipliği yapacak bir cami ve külliye yapılıyor. Dinlenme, ibadet etme alanlarıyla hasta yakınlarımızın ve personellerimizin bu sorununu gidereceğiz. Van’a değer bir cami ve külliye yapıyoruz. Bu anlamda tüm hayırsever vatandaşları bu çalışmaya destek vermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnşaatı tamamlamak için yardım kampanyası başlattık”

Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Van YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ise Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı, Kars ve Iğdır gibi çevre illerden hasta kabulü yapıldığını belirterek, “Günlük yaklaşık 10 bin kişinin giriş çıkış yaptığı hastanemiz, şehir merkezinden 17 kilometre uzakta olduğundan dolayı hasta yakınlarının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar yetersizdir. Bu doğrultuda hastanemize gelen hasta yakınlarının maddi, manevi ve sosyal ihtiyaçları için proje yapılmış ve bu proje çerçevesinde mevzuata uygun kampanya başlatılmıştır. Bu kapsamda hayırsever vatandaşlarımız ‘BAGIS’ yazıp ‘6525’e kısa mesaj atarak 10 TL bağış yapabilirler. Bu bağışlar vergi, harç ve komisyon kesintiler olmadan kuruluşlar tarafından derneğimize ait hesaplara yatırılmaktadır. Şimdiden duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Cami ve külliye projesi hastane çalışanları ve hasta yakınlarının sorunlarını çözecektir”

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden de, “2017 yılında derneğimizin öncüllüğünde başlatılan cami ve külliye projesi hastane çalışanları ve hasta yakınlarının sorunlarını çözecektir. Hayırseverlerden inşaatın tamamlanması için yardım talep ediyor, Tıbbiye Camii ve Külliyesinin şimdiden bütün Van halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.