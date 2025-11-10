Tıbbın açıklayamadığı direnç: Beyinsiz doğan genç kız 20 yaşında!

Nebraska’da yaşayan Alex Simpson, doğduğunda tamamen sağlıklı görünüyordu. Ancak iki ay sonra yapılan kontrollerde ailesine, beyin gelişimini engelleyen hydranensefali tanısı konuldu. Bu hastalık, beynin belirli kısımlarının doğuştan eksik olmasıyla karakterize ve çoğunlukla ölümcül. Doktorlar Alex’in 4 yaşına kadar yaşayamayacağını söylemişti. Ancak genç kadın, tüm tahminleri altüst ederek 20 yaşına bastı.

BEYNİNİN SADECE KÜÇÜK BİR KISMI VAR

Baba Shawn Simpson, yerel televizyon kanalı KETV News’e yaptığı açıklamada, “Teknik olarak beyninin sadece serçe parmağımın yarısı kadar bir kısmı mevcut. Geri kalan tamamen yok,” dedi. Anne Lorena ise kızlarının yaşamasını “mucize” olarak nitelendiriyor: “

Alexdoğduğunda çok korktuk ama inanç ve sevgi bizi ayakta tuttu.”

'SEVGİ ONU HAYATTA TUTTU'

Aileye göre Alex, görme ve duyma yetilerine sahip olmasa da çevresindeki insanların varlığını hissedebiliyor. Baba Shawn, “Yanına gittiğimde gözleriyle beni arıyor,” derken 14 yaşındaki kardeşi SJ ise, “Birisi stresli olduğunda veya birinin canı yandığında Alex bunu hissediyor. Sanki enerjiyle bağlantı kuruyor,” dedi.

NADİR GÖRÜLEN BİR TIBBİ DURUM

Cleveland Clinic verilerine göre hydranensefali, her 5.000 ila 10.000 gebelikte bir görülüyor ve nedenleri hâlâ tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar, hastalığın genetik olabileceğini veya gebelikte toksinlere maruz kalma ile ilişkili olabileceğini düşünüyor.Belirtiler arasında görme ve işitme sorunları, kas sertliği, nefes alma zorlukları ve baş çevresinde büyüme yer alıyor.

'O BİR SAVAŞÇI'

Ailesi, Alex’in yaşam öyküsünü “mucize” olarak tanımlıyor. Anne Lorena, “O bir savaşçı. Onunla gurur duyuyoruz,” derken baba Shawn, “20 yıl önce korkuyorduk ama şimdi umutla doluyuz. Alex bize sevginin gücünü öğretti,” ifadelerini kullandı.