Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yer aldı
Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.
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