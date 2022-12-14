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Gündem Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yer aldı
Gündem

Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yer aldı

Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 01:36:00 -
Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yer aldı

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.

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