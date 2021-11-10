Tıbbi sekreter atama kontenjanları ne kadar? Tıbbi sekreterlik atama kontenjanları sayısı
Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alamı tıbbi sekreter atama kadro kontenjan sayısı sağlık teknikeri tıbbı sekreter mezunları tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 40 in sağlık personeli atamasının yapılacağını müjdemesinden sonra Sağlık Bakanlığı atama kontenjan ve branş dağılımı da bir hayli merak edilmeye başlandı. Peki 2021 Tıbbi Sekreter atama sayısı kadro ve kontenjanı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı atama kontenjanları branş dağılımı açıklandı mı? İşte 40 bin sağlık personeli atama haberleri.
Sağlık Bakanlığı atamaları son dakika haberleri binlerce sağlık personeli tarafından yakından takip ediliyor. Korona salgını sürecinde salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına yenileri ekleniyor. Sağlık Bakanlığı atamalarına ilkin müjdeyi Cumhurbaşaknı Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum." dedi. Peş peşe gelen müjdeli açıklamaların ardından atama bekleyen sağlıkçılar kendi branşlarında ve bölümlerinde ne kadar alım yapılacağını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin yaptığı temmuz ayındaki açıklamada "2-3 ay içinde atama ilanını yayımlanacak. Geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." demişti.
Sağlık Bakanlığı atama kontenjanları branş dağılımı belli oldu mu?
Bakan Koca "Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim." dedi. Bakan Koca'nın da açıklamasında belirttiği üzere sağlık personeli atamalarına ilişkin branş ve kontenjan bilgisi önümüzdeki günlerde belli olacak.
40 bin sağlık personeli atama kontenjan branş dağılımı içinde en fazla hemşire, ebe ve sağlık teknikeri (anestezi, tıbbi sekreter, röntgen, laboratuvar, ortopedi, ilk ve acil yardım) olacağı tahmin ediliyor.
2020'de Sağlık Bakanlığı sözleşmeli lisans mezunu personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şu şekilde olmuştu:
Hemşire 5.950
Ebe 1.700
Psikolog 100
Fizyoterapist 85
Diyetisyen 62
Sosyal Çalışmacı 30
Perfüzyonist 30
Çocuk Gelişimcisi 30
Sağlık Fizikçisi 25
Dil ve Konuşma Terapisti 22
Odyolog 20
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20
Biyolog 10
Sağlık Bakanlığına önlisans mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şunlardır:
İlk ve Acil Yardım Teknikeri 1.000
Anestezi teknikeri 415
Tıbbi sekreter 327
Röntgen teknikeri 158
Laboratuvar teknikeri 137
Fizik Tedavi teknikeri 50
Ortopedi 37
Ağız ve Diş Sağlığı teknikeri 23
Evde Bakım teknikeri 21
Çevre Sağlığı teknikeri 20
Diyaliz teknikeri 20
Elektronörofizyoloji teknikeri 20
Odyometri 13
İş ve Uğraşı Terapisi teknikeri 12
Ameliyat teknikeri 10
Eczane teknikeri 10
Radyoterapi teknikeri 10
Adli Tıp teknikeri 10
Diş Protez teknikeri 7
Yaşlı Bakım teknikeri 9
Patolojik Anatomi teknikeri 7
Sağlık Bakanlığına ortaöğretim mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlar için kontenjana yer verilmemişti.
Hemşire 1.050
Tıbbi Sekreter teknisyeni : 169
İlk ve acil yardım teknisyeni 120
Röntgen teknisyeni : 87
Anestezi teknisyeni : 85
Laboratuvar teknisyeni : 68
Ortopedi teknisyeni : 11
Çevre Sağlığı teknisyeni : 5
Diş Protez teknisyeni : 3