Tıbbi sekreter atama kontenjanları ne kadar? Tıbbi sekreterlik atama kontenjanları sayısı

Sağlık Bakanlığı atamaları son dakika haberleri binlerce sağlık personeli tarafından yakından takip ediliyor. Korona salgını sürecinde salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına yenileri ekleniyor. Sağlık Bakanlığı atamalarına ilkin müjdeyi Cumhurbaşaknı Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum." dedi. Peş peşe gelen müjdeli açıklamaların ardından atama bekleyen sağlıkçılar kendi branşlarında ve bölümlerinde ne kadar alım yapılacağını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin yaptığı temmuz ayındaki açıklamada "2-3 ay içinde atama ilanını yayımlanacak. Geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." demişti.

Sağlık Bakanlığı atama kontenjanları branş dağılımı belli oldu mu?

Bakan Koca "Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim." dedi. Bakan Koca'nın da açıklamasında belirttiği üzere sağlık personeli atamalarına ilişkin branş ve kontenjan bilgisi önümüzdeki günlerde belli olacak.

40 bin sağlık personeli atama kontenjan branş dağılımı içinde en fazla hemşire, ebe ve sağlık teknikeri (anestezi, tıbbi sekreter, röntgen, laboratuvar, ortopedi, ilk ve acil yardım) olacağı tahmin ediliyor.

2020'de Sağlık Bakanlığı sözleşmeli lisans mezunu personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şu şekilde olmuştu:

Hemşire 5.950

Ebe 1.700

Psikolog 100

Fizyoterapist 85

Diyetisyen 62

Sosyal Çalışmacı 30

Perfüzyonist 30

Çocuk Gelişimcisi 30

Sağlık Fizikçisi 25

Dil ve Konuşma Terapisti 22

Odyolog 20

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20

Biyolog 10

Sağlık Bakanlığına önlisans mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlara açılan kontenjanlar şunlardır:

İlk ve Acil Yardım Teknikeri 1.000

Anestezi teknikeri 415

Tıbbi sekreter 327

Röntgen teknikeri 158

Laboratuvar teknikeri 137

Fizik Tedavi teknikeri 50

Ortopedi 37

Ağız ve Diş Sağlığı teknikeri 23

Evde Bakım teknikeri 21

Çevre Sağlığı teknikeri 20

Diyaliz teknikeri 20

Elektronörofizyoloji teknikeri 20

Odyometri 13

İş ve Uğraşı Terapisi teknikeri 12

Ameliyat teknikeri 10

Eczane teknikeri 10

Radyoterapi teknikeri 10

Adli Tıp teknikeri 10

Diş Protez teknikeri 7

Yaşlı Bakım teknikeri 9

Patolojik Anatomi teknikeri 7

Sağlık Bakanlığına ortaöğretim mezunu sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer kadro ve pozisyonlar için kontenjana yer verilmemişti.

Hemşire 1.050

Tıbbi Sekreter teknisyeni : 169

İlk ve acil yardım teknisyeni 120

Röntgen teknisyeni : 87

Anestezi teknisyeni : 85

Laboratuvar teknisyeni : 68

Ortopedi teknisyeni : 11

Çevre Sağlığı teknisyeni : 5

Diş Protez teknisyeni : 3