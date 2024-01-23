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Teknoloji THY'nin uçuşlarında internet hizmeti başladı!
Teknoloji

THY'nin uçuşlarında internet hizmeti başladı!

Yeniakit Publisher
2024-01-23 23:29:00 -
THY'nin uçuşlarında internet hizmeti başladı!

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarında uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarında uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Uçuş boyunca internet hizmeti almak isteyen THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.

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