  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Akit, skandalları deşifre etmeyi sürdürüyor! Ağaç A.Ş. müdür çiftliğine döndü

CHP, mala el koymayı iyi bilir!

Tümgeneral Israel Ziv "Erdoğan bölgedeki yeni düzenin mimarı" Gazze'nin anahtarı türkiye'de

Nüfus azalıyor, aile çöküyor, meclis seyrediyor! Feministlerin dediği oluyor

Gazze'de 8 aylik bebek soğuktan şehit oldu!

İşte içindeki maddeler! MHP'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis Başkanlığı'nda

ABD’den yatırımcılara altın yol: 1 milyon dolara hızlı vize ve doğrudan vatandaşlık

Şanlıurfa’da şok baskın! Ahırdan çıkan kaçak kripto tesis herkesi hayrete düşürdü

İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni bir eşikteyiz! 2026 yılı bizim için çok kritik
Seyahat THY’nin Punom Pen seferleri başladı
Seyahat

THY’nin Punom Pen seferleri başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
THY’nin Punom Pen seferleri başladı

Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticari bağları güçlendiren ve ekonomik büyümeye katkıda bulunan Punom Pen uçuşları, THY'nin Uzak Doğu uçuş ağını 20 şehre ve 21 havalimanına ulaştırdı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kamboçya, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketinin Güneydoğu Asya'da uçuş yaptığı 7'nci ülke olurken, Punom Pen de bölgedeki 11'inci şehir olarak uçuş ağına katıldı.

Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticari bağları güçlendiren ve ekonomik büyümeye katkıda bulunan Punom Pen uçuşları, THY'nin Uzak Doğu uçuş ağını 20 şehre ve 21 havalimanına ulaştırdı.

Seferler, Bangkok aktarmalı şekilde haftada karşılıklı üç frekans gerçekleştiriliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları kaydetti:

"Şirket olarak kıtaları birleştiren uçuş ağımızı sürekli genişletiyor ve stratejik destinasyonlarla bağlantılarımızı güçlendiriyoruz. Kamboçya'yı 132'nci ülke olarak rakipsiz uçuş ağımıza eklememiz, Punom Pen uçuşlarının başlamasıyla birlikte bu hedefte önemli bir adım niteliği taşıyor. Kamboçya'ya uçuşlarımız hem turizm hem de iş dünyası için yeni fırsatlar oluşturacak. Ayrıca, bu destinasyona uçan tek Avrupalı hava yolu olmamız bölgedeki liderliğimizi daha da pekiştirecek."

Havacılık sektöründe yeni dönem! THY, TKPAY ödeme çözümlerini duyurdu
Havacılık sektöründe yeni dönem! THY, TKPAY ödeme çözümlerini duyurdu

Ekonomi

Havacılık sektöründe yeni dönem! THY, TKPAY ödeme çözümlerini duyurdu

Bu gece THY hava sahasında başlıyor! Havacılıkta devrim gibi adım
Bu gece THY hava sahasında başlıyor! Havacılıkta devrim gibi adım

Ekonomi

Bu gece THY hava sahasında başlıyor! Havacılıkta devrim gibi adım

Anlaşma imzalandı: THY'den Afrika deviyle güç birliği
Anlaşma imzalandı: THY'den Afrika deviyle güç birliği

Ekonomi

Anlaşma imzalandı: THY'den Afrika deviyle güç birliği

THY, TUSAŞ şehidi Ekici'nin kızının hayalini gerçekleştirdi
THY, TUSAŞ şehidi Ekici'nin kızının hayalini gerçekleştirdi

Gündem

THY, TUSAŞ şehidi Ekici'nin kızının hayalini gerçekleştirdi

THY’den Avrupa’da ses getiren açılış! Edinburgh’taki özel salon yolcuların ilgi odağı oldu
THY’den Avrupa’da ses getiren açılış! Edinburgh’taki özel salon yolcuların ilgi odağı oldu

Ekonomi

THY’den Avrupa’da ses getiren açılış! Edinburgh’taki özel salon yolcuların ilgi odağı oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23