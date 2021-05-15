THY’nin pandemi tedbirlerine övgü yağıyor

Yeni Akit Ekonomi

Türk Hava Yolları (THY) yönetimince Covid-19 salgının yayılımını önlemek için gerekli her tedbir alınıyor . Uçaklar özel ekipler tarafından detaylı şekilde dezenfekte ediliyor.

Battaniyeler yıkanıyor

Seferleri takiben masalar, koltuk kolçakları, kemerler, ekranlar, kumandalar, baş üstü dolapları, hava çıkışları, okuma lambaları, yan paneller, pencereler, lavabolar, bölmeler, dergi rafları, dekoratif paneller temizleniyor. Battaniyeler ve uyku setleri ise yıkanıyor. Uçaklarda hava da hepa filtrelerle (0.3 mikrona kadar tüm partiküllerin yüzde 99.97’sini arındırabilen sistem) 3 dakikada bir periyodik olarak yenileniyor.

Temassız check-in imkânı

Check-in işlemleri, THY’nin mobil uygulamasından ya da internet sitesinden yapılabiliyor. Kontuarlarda da temassız check-in işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Uçaklara iniş binişlerde de sıkıntı yaşanmıyor. Yolcular gruplara bölünüyor, aranıp taranıyor. Bagaj alımları otomatik olarak yapılıyor. Yolcuların temasları sınırlandırılıyor. Kabin görevlilerince hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için yolculara belli aralıklarla ikazlarda bulunuluyor.

Paketli ürün ikramı

Gazetelerin ve dergilerin PressReader uygulamasıyla takip edildiği uçaklarda tek kullanımlık kulaklık dağıtılıyor. Planet platformuyla da 12 farklı dildeki videolara ulaşılabiliyor. Yolculara güvenli hizmet sunuluyor. Paketli ve tek kullanımlık yiyecek içecekler ikram ediliyor. Uçaklar steril bulunuyor. Nitekim yolcularca her platformda “Bayrak taşıyıcımız, pandemiye karşı iyi bir imtihan veriyor. Koltuklardan panellere kadar her yerin hijyenik olması, sosyal mesafenin de korunması bizi rahatlatıyor ve memnun ediyor“ açıklaması yapılıyor.

Kurallara riayet ediyoruz

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise hem çalışanlarını hem de yolcularını Covid-19’a karşı korumak için gerekli her adımı attıklarını belirtti. Aycı, “Yolcularımızın sağlıksız, güvensiz bir ortama girmelerine müsaade etmiyoruz. Uçuşlarımızda hijyen kurallarına riayet ediyoruz“ diye konuştu. Yolculukları güvenli kılacak çalışmalar yaptıklarını aktaran Aycı, şunları kaydetti: “Hepa filtrelerle uçak içinde hava sirkülasyonunu ve temizliğini sağlıyoruz. Yolcularımızın sürekli dokundukları alanlarda virüsü yok edecek kabiliyette olan ürünleri kullanıyoruz. Uçak içinde temizliğe ihtimam gösteriyoruz. Dezenfeksiyon çalışmalarını belli aralıklarla yapıyoruz. Temizlik için eğitimler veriyor, tatbikatlar yapıyoruz. İkramlar konusunda da çok titiziz. Teması önleyen yeni bir ikram modeli uyguluyoruz. Sunduğumuz yiyeceklerin ve içeceklerin tamamı paketli. Yolcularımızın yiyecekleri ve içecekleri hijyenik koşullarda tüketmelerini sağlıyoruz. İkramlarımızı yalınlaştırmış vaziyetteyiz. Maksimum hizmet, maksimum servis ve maksimum temas yerine maksimum hijyeni merkeze oturtuyoruz.”

Çok temkinliyiz

Uçak içinde paketsiz bir ürün bulunmadığına işaret eden Aycı, “Çok ama çok ihtiyatlıyız. Mesela 4 saate kadar olan uçuşlarda yolcularımıza battaniye vermiyoruz. Loungelarda dahi sosyal mesafe kurallarını uyguluyoruz. Camekânların arkasından hijyenim yiyecek içecek ikramı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Gelişmeleri izledik

“Salgın sürecini başarıyla yönettik” diyen Aycı, şu ifadeleri kullandı: “Covid-19’a karşı gerekli tedbirleri aldık, firmamızı kriz ortaya çıkar çıkmaz dijital ortamdan yönetmeye başladık. Toplantılarımızı dijital video kollarla yaptık. Yatırımlarımız ve arkadaşlarımızın verimli çalışmaları sayesinde birkaç gün içinde dijitale geçtik. Firmamızı internetten idare ettik. Virüsün yayılımını önlemek için arkadaşlarımızı evlerine gönderdik. Diğer yandan uçuş yaptığımız bölgelerde gelişmeleri yakından izledik. Haberleşme çalışmalarını da sorunsuz şekilde yürüttük.”

Tel-Aviv uçuşları iptal edildi

THY, Tel-Aviv’e dün yapacağı tarife seferlerini güvenlik gerekçesiyle iptal etti. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor. THY de İstanbul Havalimanı’ndan planlanan Tel-Aviv seferini güvenlik nedeniyle iptal etti. Bayrak taşıyıcının internet sitesinde, yarın ve pazar günü planlanan seferleri için ise bilet satışının yapılmadığı görüldü.