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Gündem THY'nin Milano seferlerine grev engeli
Gündem

THY'nin Milano seferlerine grev engeli

Yeniakit Publisher
2023-09-27 21:32:00 -
THY'nin Milano seferlerine grev engeli

Türk Hava Yolları, İtalya genelinde yapılacak olan grev nedeniyle İstanbul-Milano hattında yarın ve 29 Eylül'de yapılacak olan uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Eylül tarihinde İtalya genelinde yapılacak grev nedeniyle bazı seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İptal edilen seferlerimiz: 28 Eylül'de TK1877 İstanbul-Milano, 29 Eylül'de TK1878 Milano-İstanbul, TK1873 İstanbul-Milano, TK1874 Milano-İstanbul" denildi.

Kaynak: DHA

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