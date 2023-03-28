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Ekonomi THY’nin Lusaka uçuşları yeniden başladı
Ekonomi

THY’nin Lusaka uçuşları yeniden başladı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:11:00 -
THY’nin Lusaka uçuşları yeniden başladı

Türk Hava Yolları (THY), Zambiya’nın başkenti Lusaka’ya Covid-19 salgını nedeniyle ara verdiği uçuşları yeniden başlattı. 26 Mart günü TK525 sefer sayısıyla Lusaka’ya düzenlenen ilk uçuş, Boeing 737-8 Max uçağıyla gerçekleştirildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Afrika kıtasına en çok uçuş yapan şirket olduklarını vurguladı. Bolat, “Bu sene kıtaları birleştirme ilhamımızla kişileri ve dünyayı bir araya getirebilme çabamıza Afrika’nın doğal yaşam turizmi açısından en önemli noktası olan Lusaka’yı ekliyoruz. Afrika kıtasında en çok noktaya uçan hava yolu şirketi olarak 62 destinasyona icra ettiğimiz seferlerle bu kıtaya verdiğimiz önemi gösteriyoruz. THY olarak uzakları yakınlaştırma mesajımıza devam ediyor; farklı kültürleri ve insanları birleştirme çabamızın gücümüze güç kattığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftada iki frekans

THY’nin Lusaka uçuşları, Darüsselam aktarmalı olarak haftada iki frekans yapılacak.

İstanbul’dan Lusaka’ya tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 841.5 dolardan başlayan özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

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