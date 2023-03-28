THY’nin Lusaka uçuşları yeniden başladı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Afrika kıtasına en çok uçuş yapan şirket olduklarını vurguladı. Bolat, “Bu sene kıtaları birleştirme ilhamımızla kişileri ve dünyayı bir araya getirebilme çabamıza Afrika’nın doğal yaşam turizmi açısından en önemli noktası olan Lusaka’yı ekliyoruz. Afrika kıtasında en çok noktaya uçan hava yolu şirketi olarak 62 destinasyona icra ettiğimiz seferlerle bu kıtaya verdiğimiz önemi gösteriyoruz. THY olarak uzakları yakınlaştırma mesajımıza devam ediyor; farklı kültürleri ve insanları birleştirme çabamızın gücümüze güç kattığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftada iki frekans

THY’nin Lusaka uçuşları, Darüsselam aktarmalı olarak haftada iki frekans yapılacak.

İstanbul’dan Lusaka’ya tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 841.5 dolardan başlayan özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.