THY’nin ‘İyiliğe Uçanları’ndan anlamlı ziyaret
THY kabin memurlarının kendi aralarında kurdukları ‘İyiliğe Uçanlar Platformu’, Adana ve Mersin'de ziyaret ettikleri okullarda öğrencilere kırtasiye seti dağıttı.15 Eylül 2019 Pazar 10:29
Türk Hava Yolları (THY) kabin memurlarının kendi aralarında kurdukları ‘İyiliğe Uçanlar Platformu’, Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu ile Mersin Akdeniz Kürkçü Abdülkadir Perşembe Vakfı Ortaokulu’nda çocuklara kırtasiye seti dağıttı.
Platformun kurucularından Sinem Güldal, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada yeni üniformalarla çocukların sınıflarını ziyaret ettiklerini belirtti. Güldal, Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu öğrencilerinin kendilerini coşkuyla karşıladığını kaydederek, “Bu tablo bizleri çok duygulandırdı” dedi.
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