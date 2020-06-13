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Aktüel

THY'nin İstanbul-Siirt uçak seferleri yeniden başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:15:35 -
THY'nin İstanbul-Siirt uçak seferleri yeniden başladı

SİİRT (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İstanbul-Siirt hava yolu seferlerine verilen ara sona erdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kısa bir süre ara verilen İstanbul-Siirt karşılıklı uçak seferleri, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK-2656 sayılı uçağın Siirt Havaalanı'na inmesiyle yeniden başladı.

Uçak, su takıyla karşılandı.

İstanbul'a giden yolcuların maske kullanmaları sağlandı, ateş ölçümleri yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul ile Siirt arasında karşılıklı seferlerin pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacağı, Kovid-19 için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

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