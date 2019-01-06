THY’nin en yaşlı yolcusu kıtaları aştı

Türk Hava Yolları (THY), tarihinin en yaşlı yolcusu olan 102 yaşındaki Nepalli Ang Phurba Sherpini’yi Katmandu’dan ABD’nin Boston kentine taşıdı. Oğlu ve geliniyle Katmandu’dan yola çıkan Sherpini’nin ilk durağı İstanbul oldu. Şehirde 21 saat kalan yaşlı kadın, ardından Boston’a uçtu. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Sherpini’nin oğlu Ngawang Norbu Sherpa, THY’yi hem en iyi fiyat hem de en iyi bağlantı sunduğu için tercih ettiklerini dile getirerek, “2013’te bu şirketle uçmuştum ve çok memnun kalmıştım. Bilet almaya gittiğimizde annemin 102 yaşında olduğunu söyledim ve yardım talep ettim. THY Boston yetkilileri de talebimi geri çevirmeyerek yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.