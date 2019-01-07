THY’nin Ankara merkezli uçuşları sevindirdi

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) girişimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın çalışmalarıyla Ankara’dan yurtdışına doğrudan uçuşlarla yeni destinasyonlar ekleneceğine işaret eden ATO Başkanı Gürsel Baran, bu kapsamda İtalya’nın başkenti Roma’ya 60 yıl aradan sonra ilk direkt uçuşun bugün yapılacağını söyledi.

Londra ve Tiflis’e de uçacak

Baran, Roma’nın ardından 9 Ocak’ta İngiltere’nin başkenti Londra’ya ve 18 Ocak’ta Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e Ankara’dan direkt uçuş gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, “Ankara’nın uzun yıllardır sorunu olan aktarmasız uçuş konusunda göreve başladığımızdan bu yana çalışmalar yürütüyoruz. Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris ile başlatılan direkt uçuşlarda gelinen aşamadan büyük memnuniyet duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlara seyahatlerinde doğrudan uçuşları tercih etmeleri çağrısında bulunan Baran, direkt uçuşların Ankara’nın gelişimi için büyük önem taşıdığını belirtti.