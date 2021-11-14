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Ekonomi THY'den yüzde 20 indirim müjdesi!
Ekonomi

THY'den yüzde 20 indirim müjdesi!

Türk Hava Yolları, Öğretmenler Günü'ne özel olarak öğretmenlere satılacak biletlerde yüzde 20 indirim sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 11:21:00 -
THY'den yüzde 20 indirim müjdesi!

Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala Türk Hava Yolları önemli bir adım attı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, öğretmenlere özel yüzde 20 indirimli seyahat sağlanacağını açıkladı.

Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Pandemide, biz gökyüzünde misafirlerimizden onlarsa sınıflarında öğrencilerinden ayrı kalmıştı. Tedbirleri aldık, geçen yıl buruk geçen 24 Kasım'ı bu yıl hep birlikte kutluyoruz. Türk Hava Yolları olarak öğretmenlerimize ve ailelerine özel yüzde 20 indirim sunuyoruz" dedi.

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