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THY'den yolcularına 64.4 bin ton yiyecek içecek ikramı

Türk Hava Yolları, geçen yıl 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı, yolcularına sunmak üzere uçaklarına yükledi.

07 Mart 2019 Perşembe 18:53
THY'den yolcularına 64.4 bin ton yiyecek içecek ikramı

2018'de 75,2 milyon yolcusunu Türk misafirperverliği ile 124 ülkedeki 306 noktaya taşıyan Türk Hava Yolları (THY), bu dönemde 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı misafirlerine sunmak üzere uçaklarına taşıdı. Günde ortalama bin 300 sefer icra eden THY, bu uçuşlara günde 176 ton ikram yüklemesi yaptı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Filomuzdaki 338 restoranımızdan birinde gökyüzü manzaralı bir akşam yemeğine ne dersiniz? Geçtiğimiz yıl bizimle bulutların üzerinde buluşan misafirlerimize 29 bin 966 ton yiyecek ve 34 bin 434 ton içecek ikramında bulunduk. Yine bekleriz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:53
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. Yolcu ikramları
  3. açıklama

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