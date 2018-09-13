THY’den yeni havalimanına yeni kabin üniformaları

Türk Hava Yollarının (THY) yeni üniformaları, bayrak taşıyıcı havayolunun “yeni evi” olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasının ardından yolcularıyla buluşacak. Klasik Türk sanatlarındaki birçok desenden esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımının Milano merkezli modacı Ettore Bilotta’ya ait olduğu belirtildi.

BAYRAK KIRMIZISI AĞIRLIKTA

Şapka, eldiven, elbise, çanta ve çeşitli aksesuarlardan oluşan yeni kabin üniformalarında renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri hakim. Bu projeye ait bir diğer önemli detay ise bütünsel bir marka tecrübesi yaşatmak adına kabin, kokpit, yer hizmetleri personeli ve uçan şef üniformalarının tek bir tasarım altında hayat bulması oldu.

KLASİK TÜRK SANATLARI

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, zarif tasarımlar ile kullanımdaki pratik detayları ustaca birleştiren önemli ve başarılı isimlerle iş birliği yapmanın büyük heyecan verdiğini belirtti. Aycı, klasik Türk sanatlarının unsurlarını muhafaza eden yeni üniformaların, markaları gibi kusursuz ve profesyonel bir duruşa sahip olduğunu ifade ederek, “Hep vadettiğimiz gibi, yeni evimiz İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı ile birlikte bizimle seyahati deneyimleyen tüm misafirlerimize geleneksel yapıtaşlarımızı en modern hali ile sunuyor olacağız” değerlendirmesini yaptı.