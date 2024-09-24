  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi THY'den ucuz bilet kampanyası
Ekonomi

THY'den ucuz bilet kampanyası

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
THY'den ucuz bilet kampanyası

Seyahat planı yapanlara müjdeli haber Türk Hava Yolları'ndan geldi. THY ucuza bilet kampanyası başlattığını duyurdu. Yurt içi uçuşlarda 849 liradan başlayan fiyatlarla bilet satılacak. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlarda avantajlı biletleri satışa sundu.

HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR? 

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 24-26 Eylül'de satın alacakları biletlerle,18 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi seferlerde her şey dahil tek yön 849 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

THY'den ucuz bilet kampanyası
THY'den ucuz bilet kampanyası

Ekonomi

THY'den ucuz bilet kampanyası

Dünyanın ilk ekmeği THY’nin New York seferinde
Dünyanın ilk ekmeği THY’nin New York seferinde

Gündem

Dünyanın ilk ekmeği THY’nin New York seferinde

THY ilk kez oraya uçacak! İstanbul nire Santiago Nire?
THY ilk kez oraya uçacak! İstanbul nire Santiago Nire?

Gündem

THY ilk kez oraya uçacak! İstanbul nire Santiago Nire?

THY ve Pegasus’tan son dakika kararı! Seferler iptal edildi
THY ve Pegasus’tan son dakika kararı! Seferler iptal edildi

Gündem

THY ve Pegasus’tan son dakika kararı! Seferler iptal edildi

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekli

Kis geldi milletin derdi thy dedilmi ekonomi bitmis devletin rum kurumlari calismaz vaziyette akitte salak salak haberler emekli bitmis asgari ucretli gecinemiyor hayat pahaliligi devam ediyor anteo fustigi kilo 1300 tl et 600 bana nasil izah edilir bu findik 400 lira kilo et 600 uzah edin bana bu politikalaro cay 250 kilo et 600 izah edin lan satilik medya maymunlari

Alidede tas

Sayin THY yöneticileri bu ucaklar sadece yurt ici ve turkiyemizde yasayanlar icinmi acaba soryorum size ? Avrupada yasayan milyon vatandaslar ne olacak yillarca biletler cok cok pahalli oldugu icin ana vatanina gidemeyen akrabalarini göremeyen vatandaslarda var bunlarida dusunursek cok iyi olur bence.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23