THY’den ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına güçlü katkı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası kapsamında 2 milyar tutarlı çeki İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya teslim etti. Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonunda gerçekleşen kampanyaya şirketin 2 milyar lira tutarında katkı sunacağının ilan edildiği anımsatıldı.

‘Türkiye Tek Yürek’e verilen bu desteğin elden teslim edilmesi amacıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesi’nde ziyarette bulunulduğuna işaret edildi. Ziyarette THY’nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdürü Bilal Ekşi, Genel Müdür yardımcıları Doç. Dr. Murat Şeker ile Mehmet Kadaifçiler’in yer aldığına dikkat çekildi.

Ahmet Bolat, Türkiye’nin çok güç bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti: “İçinde bulunduğumuz güç dönemi de aşacak kuvvetteyiz. Bu zorluğun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ülkemizin milli hava yolu THY olarak 90 yıllık tarihimizde her güçlükte elimizi nasıl taşın altına koyduysak bugün de koyuyor ve var gücümüzle afetzede illerimizin ve kardeşlerimizin en kısa sürede iyileşmeleri için projeler geliştirip gerçekleştiriyoruz.”

Bolat, ziyarette tutarı 2 milyar lira olan çeki Yerlikaya’ya teslim etti.

Yardım malzemeleri ulaştırıldı

THY’nin 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen harekete geçerek afet bölgelerine yönelik çalışmalara başladığı vurgulanan açıklamada “AFAD ve yetkili makamlarla iş birliği içerisinde deprem bölgesine gerek insani yardım ile arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması gerekse vatandaşların bölgelerden tahliye edilmesi için operasyonlar hızlıca başlatıldı. Halen aralıksız süren operasyonlarla 18 günlük süreçte toplam bin 838 seferiyle 347 bin 475 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibi afet bölgelerine ulaştırıldı. Bin 915 seferle 344 bin 742 depremden etkilenen kişi bölgelerden tahliye edildi.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada dün 104 seferle 17 bin 955 vatandaşın tahliye edildiği, afet bölgelerine 103 seferin yapıldığı aktarıldı. Kargo operasyonları kapsamında bugüne kadar yurt içinden ve yurt dışından 369 kargo seferiyle 14 bin 295 ton yardım malzemesinin deprem illerine ulaştırıldığının da altı çizildi.

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Ayrıca THY’nin daha önce de deprem bölgelerine bin konut yapacağını ve buralarda bin aileden birer kişiyi istihdam edeceğini duyurduğu hatırlatıldı.