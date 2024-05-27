THY'den, tüm dünyaya "helal olsun" dedirten hamle! Yaparsa Türkiye yapar

İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları'nın kapasite ve hizmet kalitesindeki liderliği, uluslararası alanda Türkiye'nin yüz akı olmaya devam ederken, Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar, THY'nin başarılarını ve uluslararası pazarlama stratejilerini köşesine taşıdı. "Bu söylediklerime 'hamaset' yakıştırması yapacaklar varsın yapsın, gerçekler gün gibi ortada" diyen Acar, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

"Gezi ayaklanmacıları 'iztemezük' diye kazan kaldırdıklarında es kaza İstanbul Havalimanı'ndan vazgeçilmiş olsaydı şu cümleyi kurmak kolay olmayacaktı: Göklerin kartalı, demir kanatlı Türk Hava Yolları Avrupa'nın bir numarası...

Hem İstanbul Havalimanı, hem THY yolcu taşıma, uçuş kapasitesi ve hizmet kalitesinde bir numara... 2003'te 65 uçaktan bugün 456 uçağa...

'Recep Tayyip Erdoğan vizyonu' diye bir şey olmasaydı, sadece İHA, SİHA'lara değil, Türkiye'nin her atılımına dokunmak isteyen mankurtlar inanın, hiçbir fırsatı kaçırmazdı! "Almanya istemiyor" diye THY'nin tekerine takoz konulurdu.

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Bu söylediklerime 'hamaset' yakıştırması yapacaklar varsın yapsın, gerçekler gün gibi ortada.

Hafta başında bir grup gazeteciyle birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e THY ile uçtuk. Akşam saatinde THY'nin Türkiye tanıtım toplantısına katılmadan evvel, Madrid sokaklarını gezerken, İspanyol rehberimiz 'Biliyor musunuz, tarihte Madrid şehrini Müslümanlar kurdu' dedi ama o Müslüman Madrid'den eser bırakmamışlar... Belki vardır; gözden kaçırmışımdır, olabilir. Lakin şehrin silüetinde İslam'ı çağrıştıran belirgin bir numune ilişmedi gözüme.

İspanya'da televizyon ekranlarının fatihi Türk dizileriymiş. En çok izlenen yapım bir Türk dizisiymiş. İkinci, üçüncü, dördüncü... Hatta ülkede en çok seyredilen 10 yapımdan 9'u Türk dizisiymiş.

Eh, bu durum, diğer markalarımızın ekmeğine yağ sürüyor tabi.

Ama muvaffakiyet kolay gelmiyor.

'Sürdürülebilir başarı' için THY yönetiminin gayretine şahit olduk.

THY, bundan 40 yıl evvel Madrid'e ilk uçuşunu gerçekleştirmiş, bugün ise 'nasıl yaparız da daha çok İspanyol turisti ülkemize çekeriz, nasıl yaparız da daha çok döviz girdisi sağlarız' sorusunun peşine düşülmüş.

THY Genel Müdürü Ahmet Bolat, gazetecilerle sohbetinde, ülkemize gelen 400 bin civarındaki İspanyol turist sayısını 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bunun için Kültür Turizm Bakanlığı ve üniversitelerle çeşitli programlar geliştirdiklerini ifade ediyor.

THY'nin yapmak istediği, Türkiye'nin tanıtımına daha fazla katkı sağlamak. Bunun için Avustralya'dan Kanada'ya, Uzakdoğu'dan Ortadoğu'ya dünyanın farklı başkentlerinde, şehirlerinde Türkiye tanıtım programları gerçekleştiriliyor.

Mesela Madrid'te 130 turizm acentesinin (ki her biri 300-500 milyon avroluk bütçeyi yöneten şirketler) katılımıyla büyük bir toplantı yapıldı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle (aslında Türk vatandaşlarının dahi henüz keşfetmediği) Afyonkarasihar'ın, Frigya Vadisi'nin tanıtıldığı bir reklam filmi de ilk defa olarak burada gösterildi.

Aynı toplantıda Türkiye'nin kültürel varlıkları hakkında soruların yer aldığı canlı bir yarışma bile yapıldı. Doğru cevap veren üç talihliye üç farklı ilimizde tatil yapma imkânı sağlandı. Tanıtım gecesine böylesi ekstra bir heyecan dalgası katmak, işini severek yapanlara mahsus bir duyarlılık olsa gerek.

Madrid'deki tanıtım toplantısının özeti şuydu:

Türkiye'nin uluslararası planda en büyük markalarından biri olan Türk Hava Yolları, döviz girdisiyle birlikte, Türkiye'nin tarihi ve kültürel tanıtımına katkı sağlama çabasında.

Etkili pazarlama yöntemleri ve tanıtım stratejilerinin yarıştığı, kıran kırana rekabetin yaşandığı bir sektör havacılık.

Her yıl bir iki havayolu şirketinin iflas bayrağını çektiği bir sektörde çıtayı yükseltmek...

"Maşallah" etiketiyle birlikte söyleyelim; yaparsa Türkiye yapar."