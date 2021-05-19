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Gündem THY'den tarihe geçecek forma
Gündem

THY'den tarihe geçecek forma

Türk Hava Yolları'nın (THY) "Tarihi Forma" adını verdiği proje ile milyonlarca kişinin adı, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı taşıyacak olan uçağa yazılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 02:22:00 -
THY'den tarihe geçecek forma

THY'den yapılan açıklamaya göre, 23 Mayıs tarihine kadar "tarihiforma.com" adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini iletenlerin ismini, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak devasa formada yazacağı bildirildi. Açıklamada geçen yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda internet üzerinden sanal biniş kartı alan 9 milyon kişinin katılımıyla düzenlenen ve "Tarihi Yolculuk" adıyla gerçekleşen saygı uçuşu hatırlatıldı. Bu yıl hayata geçirilecek olan "Tarihi Forma" projesinin de ses getirecek bir çalışmaya imza atılacağı kaydedildi.

Buna göre 23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan formaya yazılacak.

İlker Aycı'dan isim yazdırın çağrısı

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere olan güvenini ve spora verdiği değeri yansıtması açısından da büyük önem taşıyor. Biz de bütün vatandaşımızı, isimlerini uçağa yazmaya ve Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda milli takımımızla birlikte olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'dan 19 mayıs mesajı

Öte yandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ve 'Tarihi Forma'nın tanıtımı için kısa bir video hazırlandığı da belirtildi. Tarihi Forma'nın yer alacağı THY uçağının bulunduğu görüntülerde A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz, "Aziz Türk Milleti! Kaptanınız konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Bugün biz de onun izinde yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 84 milyonun kalbi bizimle atıyor, biliyoruz. Şimdi hedefimiz: Hep birlikte, daha yükseğe!" sözleriyle okuduğu bir anons da yer alıyor.

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